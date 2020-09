US Open: Muguruza mit Mühe, Siegemund ausgeschieden

Australian-Open-Finalistin Garbine Muguruza hat nach einem Fehlstart die zweite Runde bei den US Open erreicht. Laura Siegemund ist hingegen ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 19:55 Uhr

© Getty Images Garbine Muruguza

Muguruza und Gegnerin Nao Hibino waren zunächst die einzigen Akteure, die pünktlich um 17 Uhr Ortszeit antreten durften, der Rest wurde wegen Regens noch mal für rund eine Stunde in die Kabine geschickt.

Dort schien auch die Weltranglisten-16. gedanklich noch zu sein in den ersten Minuten, sie lag schnell mit 0:3 zurück, machte jedoch dann acht der nächsten neun Spiele. Endergebnis: 6:4, 6:4, nach dem verwandelten Matchball pustete die 26-jährige Spanierin mächtig durch. Auch wortwörtlich.

Sie trifft nun auf Tsvetana Pironkova.

Siegemund lässt zu viele Chancen liegen

Ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund gegen die an 16 gesetzte Elise Mertens. 2:6, 2:6 hieß es am Ende, und die gern genommene Floskel, dass das Spiel doch viel enger war als das Ergebnis vermuten lasse, traf in diesem Falle zu. Siegemund hatte insgesamt neun Breakbälle, konnte aber keinen einzigen verwerten; Mertens indes nutzte alle ihre vier Möglichkeiten. Sechs von sieben Spielen, die über Einstand gingen, gewann sie. Kurz vorm Ende des knapp anderthalb Stunden dauernden Matches hatte Siegemund mit einem 0:40 erneut drei Chancen, um noch mal ranzukommen - sie ließ sie jedoch liegen

US Open: Alle Spiele im Livescore

Zum Einzel-Draw der Damen