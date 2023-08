US Open: Nach Tsitsipas fliegt auch Ruud raus

Der Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen ist sensationell in der zweiten Runde der US Open gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 06:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud ist in New York City gescheitert

Der 24 Jahre alte Norweger unterlag dem furios aufspielenden Chinesen Zhang Zhizhen 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 in New York. Zhang, Nummer 67 der Welt, schaffte damit als erster Spieler seines Landes überhaupt einen Sieg gegen einen Profi aus den Top Fünf.

Zuvor hatte der Schweizer Dominic Stricker bereits für die erste große Überraschung gesorgt. Der 21 Jahre alte Qualifikant besiegte den Weltranglistensiebten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland in einem spannenden Marathon-Match 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3 und zog bei seinem dritten Grand Slam erstmals in die dritte Runde ein.

Tsitsipas unterliegt Stricker

Nach 4:04 Stunden nutzte Stricker, lediglich die Nummer 128 der Weltrangliste, seinen Matchball - Tsitsipas hatte keinen. "Ich bin einfach nur glücklich, ich werde den Rest des Tages genießen", sagte der unbekümmerte Linkshänder: "Es ist ein großartiger Sieg, er gibt mir viel Selbstvertrauen. Ich bin einfach nur super happy." Der Grieche ist bei den US Open noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Stricker könnte im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen. Der dreimalige US-Open-Sieger und Grand-Slam-Rekordchampion zeigte sich auch im zweiten Match bei seiner Titel-Mission in New York souverän. Nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Satz besiegte er den Spanier Bernabe Zapata Miralles in knapp zwei Stunden 6:4, 6:1, 6:1 und hat nun erstmal seinen Landsmann Laslo Djere in der dritten Runde vor der Brust.

Zhang fordert dagegen in Rinky Hijikata aus Australien einen weiteren Außenseiter, Strickers nächster Gegner ist der Franzose Benjamin Bonzi.