US Open: Naomi Osaka mit Mühe, Cori Gauff schon raus

Naomi Osaka, die US-Open-Siegerin aus 2018, hat mit Mühe die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 06:44 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Osaka schlug Misaki Doi mit 6:2, 5:7 und 6:2. In Satz zwei hatte die Weltranglisten-Neunte noch einen 2:5-Rückstand wettgemacht, musste aber dann doch in die Verlängerung. Osaka hatte in der Vorwoche das Finale der Western & Southern Open erreicht, musste jedoch ihr Finale wegen einer Oberschenkelverletzung absagen.

Auch Doi ist keine Unbekannte und eine unbequeme Gegnerin in Rund eins: Sie hatte hier 2016 bei den Australian Open gegen Angelique Kerber bereits Matchball, Kerber aber drehte das Spiel und gewann anschließend das Turnier.

Osaka trifft nun auf die Italienerin Camila Giorgi.

Ausgeschieden ist unterdessen US-Teenestar Cori Gauff. Die 16-Jährige verlor gegen die an 31 gesetzte Anastasija Sevastova mit 3:6, 7:5, 4:6. Gauff konnte am Ende noch drei Matchbälle abwehren, beim vierten landete schließlich ihre Vorhand im Netz.

Kerber weiter, Maria und Korpatsch raus

Erfolgreich ins Turnier gestartet waren bereits zuvor Angelique Kerber sowie die topgesetzte Karolina Pliskova. Kerber trifft nun auf Landsfrau Anna-Lena Friedsam.

Ebenfalls weiter: Petra Kvitova, Petra Martic, Anett Kontaveit und Elena Rybakina.

Tatjana Maria und Tamara Korpatsch sind hingegen ausgeschieden. Maria unterlag der an 13 gesetzten Alison Riske mit 3:6, 2:6, Korpatsch verlor gegen Catherine Bellis mit 7:6 (13), 3:6, 2:6.

