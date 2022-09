US Open: Nick Kyrgios und der denkwürdige Volley-Winner

Nick Kyrgios hat nicht nur spielerisch mit seinem Achtelfinalerfolg über Daniil Medvedev bei den US Open für Furore gesorgt. Der Australier sorgte auch für eine der absurdesten Situationen in der jüngeren Vergangenheit.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 09:58 Uhr

Nick Kyrgios hat die Nummer eins der Welt bei den US Open reingekegelt

Viele, die dabei gewesen sind, werden im Anschluss wohl angegeben haben, dass sie es bereits in seinen Augen gesehen haben. Dass sie in seinen Augen gesehen haben, dass Nick Kyrgios im Begriff ist, etwas Spektakuläres, etwas Außergewöhnliches zu tun. Spätestens, als der Australier wenige Wimpernschläge grinsend abdreht, ist klar: über das gerade Gesehene wird noch lange diskutiert werden.

Denn: Nick Kyrgios hat im Achtelfinalduell der US Open mit Daniil Medvedev für einen der absurdesten Punktgewinne in der jüngeren Tennisgeschichte gesorgt. Und zwar für seinen Kontrahenten. Denn als der 27-Jährige den Weltranglistenersten eigentlich bereits zum Fehler gezwungen hatte, der Rettungsversuch des Russen in hohen Bogen auf der eigenen Seite des Netzes zu Boden zu fallen schien, hatte Kyrgios eine ganz andere Idee.

Kyrgios schlägt Medvedev

Der Australier startete los, auf die andere Seite des Netzes, und versuchte, den Ballwechsel noch mit einem Gewinnschlag für sich zu entscheiden. Kurzfristig mit Erfolg: Kyrgios drückte den Ball schmunzelnd aufs Feld, Medvedev hingegen hatte bereits mit seiner ersten Reaktion alles verstanden. Der Weltranglistenerste deutete vielsagend auf den Australier, als ob zu sagen: "Hier hat der aber einigermaßen wenig verloren."

So ist es auch. Laut Regulativ ist dieses Vorgehen nämlich nicht erlaubt. Die logische Konsequenz: Punkt für Daniil Medvedev. Und nicht nur das: auch noch ein wirklich wichtiger Punktgewinn. Statt Breakball früh in Durchgang drei hieß es plötzlich Spielball Medvedev. Den dieser wiederum sicher per Aufschlagwinner verwandelte. Am Ausgang des Matches sollte dies schlussendlich wenig ändern, Kyrgios hatte in vier Sätzen das bessere Ende für sich.