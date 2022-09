US Open: Niemeier scheitert nach großem Kampf an Swiatek

Jule Niemeier ist im Achtelfinale der US Open gegen Iga Swiatek ausgeschieden. Die Dortmunderin unterlag der Weltranglisten-Ersten mit 6:2, 4:6 und 0:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 23:06 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier am Montag im Louis Armstrong Stadium

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was für eine Leistung von Jule Niemeier, die am Ende leider unbelohnt blieb:Die 23-jährige Dortmunderin hatte die Nummer eins der US Open am Rande einer Niederlage, musste sich am Ende aber mit 6:2, 4:6 und 0:6 geschlagen geben.

Niemeier begann furchtlos, hämmerte die Bälle mit enormer Geschwindigkeit vor allem in die Vorhandseite von Swiatek. Die Polin hatte mit diesen Schlägen aufgrund des schnellen Belags und ihre extremen Vorhandgriffes große Probleme. Zwischendurch streute Niemeier auch ein paar Stoppbälle ein, der erste Satz ging völlig verdient an die Deutsche, die zuletzt schon in Wimbledon das Viertelfinale erreicht hat.

Swiatek nun gegen Pegula

Auch der zweite Akt ließ sich für Niemeier vielversprechend an - nämlich mit einem Break. Der Schützling von Christopher Kas leistete sich nun ein paar mehr Fehler, Swiatek wirkte dennoch alles andere als souverän. Beim Stand von 5:3 verabsäumte es die Turnierfavoritin, zum Satzausgleich auszuvservieren. Mit einem weiteren Break gelang Swiatek aber das 6:4.

In der Entscheidung setzte Swiatek den ersten Nadelstich, ging nach einem hart umkämpften Aufschlagspiel von Niemeier mit 2:0 in Führung, etwas mehr als zwei Stunden waren da schon gespielt. Nachdem sich Swiatek ein weiteres Break zum 4:0 gelang, konnte Niemeier drei Chancen auf ein Mini-Comeback nicht nutzen. Und Swiatek schaute nicht mehr zurück.

Im Viertelfinale trifft die zweimalige French-Open-Siegerin nun auf Jessica Pegul, die beim 6:3 und 6:2 gegen Petra Kvitova keine Probleme hatte.

