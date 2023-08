US Open: Novak Djokovic bereut nichts

Novak Djokovic spielt Tennis-Tunriere in den USA. Es ist nicht lange her, da war dieser einfacher Satz während der Corona-Pandemie nicht in die Realität umzusetzen. Das hat dem umgeimpften Serben wahrscheinlich einige Siege und Titel gekostet. Doch im Rückblick würde der "Djoker" es wieder genauso machen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2023, 04:46 Uhr

Man kann es sich kaum vorstellen, aber vor nicht allzu langer Zeit war die Impfdebatte um Novak Djokovic das beherrschende Thema – auch weit über den Sport hinaus. Daher verpasste der Serbe zahlreiche Turnier, wie auch die gesamte US-Tour im vergangenen Jahr. Und Zu Beginn dieses Jahres verzichtete der ungeimpfte Djokovic aus demselben Grund auch die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami.

Serbe vor seinem US-Grand-Slam-Comeback sehr aufgeregt

Bei den US Open kehrt der Serbe nun auch auf Grand-Slam-Ebene in die USA zurück. Novak Djokovic sagt, er bedauere nicht, dass er zwei Jahre lang nicht an US-Turnieren teilnehmen konnte: "Ich habe im Laufe meines Lebens diese Einstellung entwickelt, dass ich nicht mit Bedauern auf Dinge zurückblicke", so Djokovic am Rande des Turniers in Cincinatti.

Und er fügte noch hinzu: "Die Dinge, die da draußen passieren, der Grund, warum ich zwei Jahre lang nicht hier war, ich bereue nichts. Ich bin froh, zurück zu sein. Ich habe auf amerikanischem Boden viel Erfolg gehabt. Ich bin sehr aufgeregt, nach zwei Jahren in das Land zurückzukehren; ich bin sehr dankbar für all die Liebe, die die Menschen mir entgegenbringen. Einige der größten Turniere in unserem Sport werden auf amerikanischem Boden gespielt. Ich freue mich einfach, Tennis zu spielen."