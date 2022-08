US Open: Novak Djokovic erhält Rückendeckung von John McEnroe

Novak Djokovic wird die US Open aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus wohl verpassen. John McEnroe kann das nicht nachvollziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 19:41 Uhr

© Getty Images John McEnroe stärkte Novak Djokovic den Rücken

Schon seit Tagen ist es im Tennissport das bestimmende Thema schlechthin: Darf Novak Djokovic an den US Open teilnehmen oder nicht? Nach aktueller Gesetzeslage darf der 35-Jährige aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in die USA einreisen. Somit droht der Serbe nach den Australian Open bereits das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres zu verpassen.

Im Vorfeld der US Open äußerte sich nun auch US-Legende John McEnroe zu dieser Causa. "Ich glaube nicht, dass das fair ist. Ich finde, es ist ein Witz“, sagte der 63-Jährige am Dienstag zu Medienvertretern. "Die Idee, dass er nicht hierher reisen kann, um zu spielen, ist ein Witz für mich."

McEnrore hätte sich den Stich geholt

Gänzlich wollte McEnroe den 21-fachen Major-Champion allerdings nicht aus der Verantwortung nehmen: "Ich hätte mich impfen lassen, um hier zu spielen, aber Djokovic hat sehr starke Grundsätze und das muss man respektieren." Der langjährige Weltranglistenerste hatte zuletzt betont, sich auch in Zukunft nicht impfen lassen zu wollen.

Bei den Australian Open wusste Rafael Nadal die Abwesenheit des Serben auszunutzen und seinen zweiten Titel in Melbourne einzufahren. "Natürlich hat Rafael Nadal davon profitiert. Wenn ein Typ die Australian Open neunmal gewonnen hat, würde man glauben, er hat eine Chance vergeben“, meinte McEnroe mit Verweis auf Djokovic. Gut möglich, dass ein ähnliches Szenario auch bei den am 29. August beginnenden US Open eintritt.