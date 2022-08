US Open: Novak Djokovic - Es droht das nächste Chaos

Am Donnerstag findet die Auslosung für die US Open statt. Ob bei dieser auch der Name Novak Djokovic gezogen wird, steht noch nicht fest. Es droht somit das nächste Chaos.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 09:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird wohl auch die US Open verpassen

Alexander Zverev hat gezeigt, wie es auch gehen kann: Schon vor der Auslosung für die Qualifikation sagte der Weltranglistenzweite seine Teilnahme für die US Open ab. Was für den Deutschen zweifelsfrei eine schmerzvolle Entscheidung war, entpuppte sich für Stefan Kozlov und Michael Geerts als wahrlicher Glücksfall. Während Kozlov sich dank der frühen Absage Zverevs den Gang durch die Qualifikation ersparte, bekam Geerts die Möglichkeit, sich über die Vorausscheidung doch noch für das Hauptfeld zu qualifizieren.

Nun stellt sich die Situation bei Novak Djokovic freilich etwas anders dar als bei Zverev, hofft der ungeimpfte Serbe doch noch auf eine Last-Minute-Einreisegenehmigung in die USA. Ganz unberechtigt ist die Hoffnung des langjährigen Weltranglistenersten zudem nicht: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riet zuletzt dazu, geimpfte und ungeimpfte Personen in den USA gleichzustellen. Auch in puncto Einreisebestimmungen für ausländische Bürger dürfte es zunächst zu Erleichterungen kommen. Ob diese für Djokovic rechtzeitig in Kraft treten, ist derzeit kaum abzuschätzen.

Tableau könnte durcheinandergewirbelt werden

Exakt in diesem Umstand liegt für die Veranstalter auch die Krux: Sollte Djokovic nicht vor der am Donnerstag stattfindenden Auslosung absagen, würde der Name des 35-Jährigen naturgemäß im Einzel-Draw auftauchen. Was das Tableau bei einer anschließenden Absage kräftig durcheinanderwirbeln würde.

Wie groß die Auswirkungen eines späten Rückzugs sein können, zeigte sich bei den diesjährigen Australian Open. Djokovic führte das Tableau als Weltranglistenerster zunächst an, durfte aus bekannten Gründen dann aber nicht in Melbourne aufschlagen. Was plötzlich den Italiener Salvatore Caruso ganz oben im Raster auftauchen ließ.

Wartet Djokovic bis zur letzten Minute?

Im Tableau entstand somit ein großes Ungleichgewicht, wurde beispielsweise die Route für Matteo Berrettini ins Halbfinale doch deutlich erleichtert. Andere Spieler hatten nach Djokovics Absage hingegen einen deutlich schwereren Weg als ursprünglich vorgesehen vor sich.

Nun ist Djokovic natürlich nicht vorzuwerfen, bis zur letzten Minute auf grünes Licht für eine etwaige Teilnahme in New York zu warten. Zumal es für den 35-Jährigen auch hinsichtlich der ewigen Grand-Slam-Bestenliste um einiges geht. Zu befürchten bleibt jedoch, dass im Tableau abermals ein Ungleichgewicht entsteht. Was der letzten Grand-Slam-Show des Jahres schon vor Turnierbeginn ein leichtes Geschmäckle verpassen würde.