US Open: Ouch! Matteo Berrettini schon wieder verletzt

Matteo Berrettini bleibt das Pech treu. In der zweiten Runde der US Open 2023 musste der Italiener im zweiten Satz gegen Arthur Rinderknech mit einer Knöchelverletzung aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 22:28 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini muss wohl wieder pausieren

Mit dem Court 5 hatte Matteo Berrettini bei diesen US Open 2023 eigentlich gute Erfahrungen gemacht. In Runde eins besiegte der Italiener ebendort Ugo Humbert in überzeugender Manier. Zwei Tage später wurde der 5er dann aber zum nächsten Ort eines Malheurs, das Berrettini von der Ausübung seines Berufes abhält: Beim Stand von 3:6 und 2:3 gegen Arthur Rinderknech verletzte sich Berrettini am Knöchel und musste aufgeben.

Damit setzte sich die Verletzungsserie des 27-jährigen Römers fort: Nach dem Turnier in Monte-Carlo musste Berrettini bis zum Rasenevent in Stuttgart pausieren, hinterließ dort keine gute Figur.

Sinner in starker Form

In Wimbledon wusste Berrettini zu Beginn voll zu überzeugen, schlug in Runde drei Alexander Zverev - nur um dann gegen Carlos Alcaraz rechtschaffen chancenlos auszuscheiden.

Die Auftritte bei den 1000ern in Toronto und Cincinnati brachten nur einen Matchsieg ein: gegen Gregoire Barrere in Kanada. Anschließend blieb Berrettini gegen Landsmann Jannik Sinner chancenlos.

Sinner zeigte sich auch in New York City in starker Form. Nach dem glatten Auftakterfolg gegen Yannick Hanfmann ließ der Südtiroler auch beim 6:4, 6:2 und 6:4 gegen Lorenzo Sonego nichts anbrennen.

