US Open: Pablo Carreno Busta Halbfinalgegner von Alexander Zverev

Alexander Zverev spielt am Freitag im Halbfinale der US Open 2020 gegen Pablo Carreno Busta. Der Spanier setzte sich gegen Denis Shapovalov in fünf Sätzen durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2020, 07:17 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta steht zum zweiten Mal im Halbfinale der US Open

Alexander Zverev hätte seine Präferenzen hinsichtlich des Halbfinalfinalgegners bei den US Open sicherlich nicht öffentlich bekannt gegeben. Aber ein Match, in dem sich die beiden potenziellen Kontrahenten über vier Stunden lang abmühen? Gerne. Und diesen Gefallen taten Denis Shapovalov und Pablo Carreno Busta der deutschen Nummer eins.

Am Ende setzte sich der Spanier nach 4:10 Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:6, 7:6, 0:6 und 6:3 durch. Mit 29 Jahren ist Carreno Busta der älteste im Tableau verbliebene Spieler - und kann immerhin auf die Erfahrung eines Auftritts in einem US-Open-Halbfinale zurückgreifen: 2017 erreicht er die Vorschlussrunde, verlor damals gegen Kevin Anderson.

Zverev hat das einzige Match gewonnen

Shapovalov war über die gesamte Spielzeit der aktivere Spieler - leistete sich aber mehr als 70 unerzwungene Fehler. Auch und vor allem im fünften Satz war Carreno Busta der solidere Spieler, der das einzige Break sicher ins Ziel brachte. In der Runde zuvor hatte Carreno Busta ebenfalls einiges an Drama zu verarbeiten: Schließlich stand der Veteran auf der anderen Seite des Netzes, als Novak Djokovic disqualifiziert wurde.

Gegen Zverev hat Carreno Busta einmal gespielt - und verloren: Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Jahre 2018 gewann Alexander Zverev mit 7:6 (4) und 6:2.

