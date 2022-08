US Open - Panel: US Open: Wer gewinnt, was macht Dominic Thiem und wie weit kommt Serena?

Es sind die großen Fragen vorm Turnierstart, und sie verlangen große Antworten. Bis wir sie bekommen, versuchen wir uns selbst daran.

28.08.2022

Wer gewinnt bei den Herren - und warum?

Jens Huiber: Matteo Berrettini. Im letzten Jahr zu oft an Djokovic gescheitert, nach Montreal/Cincinnati rechnet keiner mit ihm. Und die Auslosung für die ersten drei Runden ist zum Einspielen ideal.

Stefan Bergmann: Daniil Medvedev. Der Russe stand auch schon beim "Happy Slam" in Australien im Endspiel und wird vom Sieg im letzten Jahr nochmal zusätzliche Motivation bekommen.

Nikolaus Fink: Rafael Nadal. Weil er nach der Absage von Novak Djokovic besonders motiviert sein wird und eine gute Auslosung erwischt hat.

Michael Rothschädl: Rafael Nadal. Weil unter diesen unsicheren Umständen die Erfahrung von 22 Major-Titeln eine gewaltige Rolle spielen wird. Und, weil Nadal in US Open - wie so oft - im Grand-Slam-Modus sein wird.

Florian Goosmann: Carlos Alcaraz. Der ist nach dem gigantischen Frühjahr etwas aus dem Fokus gerückt und könnte sich gut ins Turnier spielen. Und wenn er trifft... dann wissen wir ja, was passiert!

Wer gewinnt bei den Damen - und wieso?

Stefan Bergmann: Iga Swiatek. Trotz moderater "Formkrise" ist und bleibt die Polin die klar beste Spielerin in dieser Saison. Außerdem habe ich ja auch schon bei den Herren die Nummer eins favorisiert... Kleiner Scherz.

Nikolaus Fink: Madison Keys. Weil bei den Damen sowieso alles passieren kann und sie von den Erfahrungen ihres Finaleinzugs vor fünf Jahren profitieren kann.

Michael Rothschädl: Coco Gauff. Das Supertalent hat bereits in Paris angeklopft, in New York City vor Heimpublikum wird die 18-Jährige dank starkem Aufschlag und solidem Grundlinienspiel die (oftmals zu inkonstante) Konkurrenz ausstechen. Dass Gauff die Nervenstärke dafür bereits in jungen Jahren hat, das hat sie bereits mehrfach bewiesen.

Florian Goosmann: Simona Halep. Die hat nach ihrem Wechsel zu Patrick Mouratoglou wieder richtig Feuer gefangen, einen tollen Sommer gespielt, auch Toronto gewonnen. Die große Frage: Hält der Körper?

Jens Huiber: Aryna Sabalenka. Wenn sie unter acht Doppelfehlern pro Match bleibt, dann wird sich ihre Power endlich mal durchsetzen.

Wie weit kommt Dominic Thiem - und weshalb?

Nikolaus Fink: Dominic Thiem wird es in der ersten Runde erwischen. Weil er noch zu inkonstant ist, um einen Weltklassespieler wie Pablo Carreno Busta zu besiegen.

Michael Rothschädl: Er wird auch in New York City ohne Erfolg auf Grand-Slam-Niveau bleiben. Gegen einen Mann mit dem Spiel von Pablo Carreno Busta und dessen derzeitiger Hochform wird die in den entscheidenden Momenten fehlende Konstanz von der Grundlinie den Ausschlag für den Vier-Satz-Erfolg des Spaniers geben.

Florian Goosmann: Er wird in Runde 1 rausgehen. Ja, Dominic führt im direkten Vergleich mit 7:0 gegen PCB. Aber der ist deutlich stabiler aktuell. Und stand in New York schon zwei Mal im Halbfinale.

Jens Huiber: Herrliche Auslosung für Dominic! PCB, dann Gaston, dann de Minaur, dann FAA. Lauter Lieblingsgegner. Im Viertelfinale gegen Medvedev könnte es ein bisserl zach werden.

Stefan Bergmann: Als krankhafter Optimist tippe ich auf ein Achtelfinale des einzigen Österreichers im Einzelwettbewerb. Felix Auger-Aliassime wird sich allerdings für seine klare Niederlage im Jahr 2020 bei Dominic revanchieren.

Kann Serena Williams noch mal was reißen – und was?

Michael Rothschädl: Serena Williams wird in New York City einen würdigen Abschied bekommen. Und das wohl bereits gegen Danka Kovinic. Angesichts der fehlenden Wettkampfpraxis, der langen Pause und dem fortgeschrittenen Alter ist die Luft bei den Damen für einen letzten, großen Lauf schlichtweg zu dünn.

Florian Goosmann: Ich befürchte: Nein. Vielleicht fightet sie sich in Runde 1 noch mal durch. Dann gegen Kontaveit, auch wenn die nicht so gut drauf war zuletzt? Ich glaube nicht dran.

Jens Huiber: Hoffentlich mehr als die erste Hürde. Aber Kovinic hat in Paris schon Swiatek gequält. Schön wäre eine dritte Runde gegen Leylah Fernandez.

Stefan Bergmann: Ich glaube an einen Matcherfolg zum Abschied, gegen Kontaveit in der zweiten Runde dürfte dann aber Schluss sein.

Nikolaus Fink: Nein. Dazu fehlt ihr schlicht und ergreifend die Fitness.

Bei welchem Erstrundenspiel, außer dem von Dominic Thiem, besteht Anschaupflicht – und inwiefern?

Florian Goosmann: Serena Williams gegen Danka Kovinic. Vielleicht das Abschiedsmatch? Oder hat Serena noch mal ordentlich trainiert in den letzten zwei Wochen? Ich bin gespannt!

Jens Huiber: Maria Sakkari gegen Tatjana Maria. In Wimbledon war Maria, die Griechin, nah am Wahnsinn, weil Maria, die Deutsche, den Bällen den Filz vom Leibe geslicet hat. Funktioniert das auch in NYC?

Stefan Bergmann: Weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin, werde ich mir ein paar Tränen beim Match von Serena Williams gegen Danka Kovinic abholen. Entweder wegen der Freude, weil ich der US-Amerikanerin einen schönen Matcherfolg zum Abschluss gönne, oder aufgrund von Traurigkeit weil eine unfassbar erfolgreiche Karriere zu Ende geht.

Nikolaus Fink: Raducanu gegen Cornet. Weil es interessant sein wird, wie Raducanu mit dem Druck der Titelverteidigung gegen eine stets gefährliche Kontrahentin umgehen wird.

Michael Rothschädl: Nick Kyrgios gegen Thanasi Kokkinakis. Ausgerechnet jenes Duo, das völlig überraschend in Down Under Seite an Seite den Titel im Paarlauf hat gewinnen können, hat die Losfee in New York City für die erste Runde zusammengeführt. Die große Frage: Wird Kyrgios auch gegen den guten Freund gewohnt aufmüpfig agieren? Und was bedeutet das für sein Spiel, wenn nicht?