US Open: Paula Badosa spielt sich schon wieder unter die Gesetzten

Durch ihren starken Auftritt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati hat sich Paula Badosa in die Gesetztenliste für die US Open 2024 gespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 18:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Paula Badosa spielt schon fast wieder ganz oben mit

Natürlich wird die Enttäuschung bei Paula Badosa am Sonntag groß gewesen sein: Die Chancen im Halbfinale von Cincinnati gegen Jessica Pegula waren ja da. Eine kurze Phase der Unkonzentriertheit im dritten Satz brachte Badosa aber um den Einzug ins Endspiel. Und ein Treffen mit ihrer guten Freundin Aryna Sabalenka. Der Trip in den Bundesstaat Ohio hat sich für die Spanierin dennoch gelohnt, Denn in der aktuelle WTA-Weltrangliste wird sie als Nummer 27 geführt. Und deshalb bei den US Open auch als gesetzte Spielerin an den Start gehen.

Das war im Frühjahr noch nicht abzusehen. Da hatte Badosa immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen. Nun aber scheint die 26-Jährige wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Ob das auch für Iga Swiatek gilt? Die Polin wird die Setzliste für das letzte Major des Jahres auch 2024 anführen. Die glatte Niederlage gegen Aryna Sabalenka im Halbfinale von Cincinnati weist indes eher die Belarussin als erste Titelfavoritin aus. Sabalenka, im Vorjahr im Endspiel von Flushing Meadows an Coco Gauff gescheitert, geht als Nummer zwei ins Rennen.

Dahinter folgt Titelverteidigerin Gauff, die allerdings nicht gut in Form ist. In Cincinnati setzte es eine Auftaktniederlage gegen Yulia Putintseva. Als Nummer vier bei den US Open wird Elena Rybakina erwartet. Wenn die Kasachin ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommt.