US Open: Pegula erneut im Halbfinale - jetzt gegen Sabalenka?

Jessica Pegula ist mit einem sicheren 6:3 und 6:3 gegen Barbora Krejcikova ins Halbfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort könnte es zum Treffen mit Aryna Sabalenka kommen - wie im vergangenen Jahr im Finale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 19:26 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht wie im letzten Jahr im Halbfinale der US Open

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jessica Pegula steht wie schon im vergangenen Jahr im Halbfinale der US Open. Und das nach einem souveränen 6:3 und 6:3 gegen Barbora Krejcikova, die in der Runde davor gegen Taylor Townsend noch acht Matchbälle abgewehrt hatte. Diesmal blieb das große Comeback aus. Und Pegula durfte sich im noch eher spärlich besuchten Arthur Ashe Stadium feiern lassen.

Am Donnerstag könnte es damit zur Neuauflage des Endspiels von 2024 kommen. Dann nämlich, wenn Aryna Sabalenka am Abend gegen Marketa Vondrousova gewinnen sollte. Vor Jahresfrist hatte sich Sabalenka überzeugend durchgesetzt.

Anisimova morgen gegen Swiatek

Dass es Jessica Pegula ernuet unter die letzten vier Spielerinnen schafft, war nach den Leistungen im Sommer nicht zwingend abzusehen. Aber bei den US Open scheint es für die Lokalmatadorin dann eben doch immer einigermaßen gut zu klappen.

Die Viertelfinal-Matches der unteren Hälfte werden erst am morgigen Mittwoch ausgetragen. Amanda Anisimova bekommt da die Chance auf eine Revanche für das verlorene Wimbledon-Finale gegen Iga Swiatek. Und Karolina Muchova, die dritte Tschechin in der Vorschlussrunde, wird versuchen, den Lauf von Naomi Osaka zu beenden.

