US Open: Philipp Kohlschreiber unterliegt Vasek Pospisil

Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open ausgeschieden. Der gebürtige Augsburger unterlag Vasek Pospisil mit 6:7 (4), 5:7 und 6:7 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 00:59 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber ist in New York City ausgeschieden

Kohlschreiber hielt in allen drei Sätzen gut mit - am Ende reichte es aber dann doch jeweils knapp nicht. Vor allem, weil Pospisil, der in den vergangenen Tagen als eine der treibenden Kräfte hinter der neu gegründeten Spielergewerkschaft Schlagzeilen gemacht hat, mit dem eigenen Aufschlag zu vielen freien Punkten kam. Im dritten Satz servierte der Kanadier bei 5:4 bereits auf den Matchgewinn, Kohlschreiber gelang noch einmal ein Break. Dasselbe Spiel beim Stand von 6:5 für Pospisil, wieder zog Kohlschreiber den Kopf aus der Schlinge. Im Tiebreak gelang der langjährigen deutschen Nummer eins aber kein Comeback mehr.

Aus deutscher Männersicht geht es am Mittwoch mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff weiter. Zverev trifft in der zweiten Partie nach 17 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium (live bei Eurosport und in unserem Liveticker) auf den jungen US-Amerikaner Brandon Nakashima. Struff bestreitet das dritte Match auf Court 7 gegen Michale Mmoh, ebenfalls aus den USA.