US Open: Pospisil schlägt Raonic, Berrettini locker weiter

Vasek Pospisilhat für die Überraschung des ersten Donnerstags bei den US Open 2020 gesorgt: Pospisil schlug seinen Landsmann Milos Raonic in vier Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 23:49 Uhr

© Getty Images Vasek Pospisil konnte in New York überraschen

Milos Raonic mag nur als Nummer 25 in die US Open 2020 gegangen sein - nach seinen Vorstellungen beim von Cincinnati nach new York City verlegten ATP-Masters-1000-Turnier, wo Raonic etwa Stefanos Tsitsipas geschlagen und im Endspiel gegen Novak Djokovic immerhin den ersten Satz gewonnen hatte, durfte man den Kanadier durchaus zu den hoffnungsvollen Außenseitern zählen. Aber ausgerechnet ein Landsmann machte die Hoffnungen Raonics auf einen tiefen Run schon in Runde zwei zunichte.

Vasek Pospisil, der sich zum Auftakt gegen Philipp Kohlschreiber in drei knappen Sätzen behaupten konnte, gewann im Louis Armstrong Stadium überraschend mit 6:7 (1), 6:3, 7:6 (5) und 6:3.

Khachanov und Rublev weiter

Keine Probleme hatte dagegen Karen Khachanov nach seinem Marathon gegen Jannik Sinner. Im rein russischen Duell setzte sich die Nummer elf des Turniers gegen Andrey Kuznetsov mit 6:3, 6:4 und 6:1 durch. Khachanovs Kumpel Andrey Rublev steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Gregoire Barrere ebenfalls in der dritte Runde.

Matteo Berrettini, vor Jahresfrist Halbfinalist der US Open, hatte mit Ugo Humbert nur im dritten Satz zu kämpfen, gewann mit 6:4, 6:4 und 7:6 (6). Und auch Roberto Bautista Agut hat sein zweites Match gewonnen: Der Spanier, an Position acht gesetzt, besiegte Miomir Kecmanovic aus Serbien in vier Sätzen. Bautista Agut spielt nun gegen Raonic-Bezwinger Pospisil.

Hier das Einzel-Tableau der Männer bei den US Open