US Open Preisgeld: Die Reise nach New York lohnt sich auch 2020

53,4 Millionen US Dollar werden bei den US Open 2020 ausgeschüttet. Die Sieger der Einzelwettbewerbe erhalten jeweils drei Millionen US Dollar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2020, 11:51 Uhr

© Getty Images Ja, es gibt auch bei den US Open 2020 unfassbar viel Geld zu verdienen

Das Leben unter der Blase, wie es die USTA für den Zeitraum der US Open vorgesehen hat, mag eines gewissen Freiheits- und vielleicht auch Spaßfaktors ermangeln, in Sachen Prämien lassen sich die Veranstalter der US Open aber auch 2020 nicht lumpen. 53,4 Millionen US Dollar werden insgesamt ausgeschüttet, und das, obwohl die Einnahmen durch den Verkauf von Zuschauertickets und Merchandise wegfallen.

Damit wird in Sachen Preisgeld beinahe das Niveau des von 2019 erreicht, lediglich fünf Prozent Abstriche wurden gemacht. Als Antrittsgage winken für die Erstrundenverlierer schon mal 61.000.- US Dollar, schon ab Runde zwei wird es sechsstellig. Auch die Doppelspieler werden üppig honoriert - und könnten sogar noch einen zusätzlichen Anreiz haben, nach New York City zu kommen: Sollte nämlich ein Einzel-Teilnehmer nach der Auslosung doch noch verzichten, wird das Feld mit einem Doppel-Spieler aufgefüllt. Lucky Loser kann es 2020 nämlich nicht geben: Das Qualifikationsturnier wurde schließlich abgesagt.

Aber auch in dieser Hinsicht zeigt sich die USTA großzügig. Und hat den Spielervereinigungen ATP und WTA insgesamt 6,6 Millionen US Dollar für Alternativ-Turniere zur Verfügung gestellt, bei denen SpielerInnen, die eigentlich in die Quali gewollt hätten, die Möglichkeit bekommen, Preisgeld und Weltranglisten-Punkte zu holen. Davon profitiert etwa auch das WTA-Event in Pörtschach, das am 31. August starten soll.

Hier die Preisgeldverteilung bei den US Open 2020 - Einzel (in US Dollar)

Runde Preisgeld 1. Runde 61.000.- 2. Runde 100.000.- 3. Runde 163.000.- Achtelfinalist 250.000.- Viertelfinalist 425.000.- Halbfinalist 800.000.- Finalist 1.500.000.- Champion 3.000.000.-

Hier die Preisgeldverteilung bei den US Open - Doppel (in US Dollar, pro Paar)