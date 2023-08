US Open Qualifikation: "Einzelkämpfer" Maxi Marterer mit guten Aussichten

Lediglich Maximilian Marterer wird aus deutscher Sicht in den Qualifikations-Wettbwerb bei den US Open 2023 starten. Bei den Frauen ist der Deutsche Tennis Bund breiter aufgestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 12:36 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer startet gegen Max Neuchrist aus Österreich

Marterer geht als Nummer 24 der Qualifikation ins Rennen und startet gegen den Österreicher Maximilian Neuchrist. In Runde zwei könnte es abermals zu einem deutschsprachigen Duell kommen: Dann nämlich, wenn nicht nur Marterer, sondern auch Jurij Rodionov sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Patrick Kypson erfolgreich gestaltet.

Bei den Frauen muss Jule Niemeier als Nummer vier in die Qualifikation. Niemeier, im vergangenen Jahr nach großem Kampf erst im Achtelfinale an der späteren Siegerin Iga Swiatek gescheitert, beginnt gegen die Griechin Despina Papamichail. Noma Noha Akugue, zuletzt sensationell Finalistin in Hamburg, startet gegen die Rumänin Irina Bara.

Eva Lys muss sich mit Coco Vandeweghe aus den USA auseinandersetzen, Laura Siegemund mit Nuria Brancaccio aus Italien. Auch Mona Barthel ist am Start, sie spielt gegen die Schweizerin Simone Waltert.

Hier das Quali-Tableau bei den Männern

Hier das Quali-Tableau bei den Frauen