US-Open-Qualifikation: Eva Lys ganz souverän im Finale

Die Deutsche Eva Lysließ der Spanierin Nuria Parrizas Diaz in der zweiten Qualifikationsrunde zu den US Open 2023 keine Chance. Laura Siegemundspielt heute noch ihr Vorausscheidungsfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 20:49 Uhr

© Getty Images Eva Lys steht souverän im Qualifikationsfinale der US Open 2023

Top-Leistung von Eva Lys (WTA-Nr. 145): Die deutsche Fed-Cup-Starterin steht nach einem souveränen 6:3,-6:1-Erfolg über die Spanierin Nuria Parrizas Diaz (WTA-Nr. 123) im Qualifikationsfinale der diesjährigen US Open. Lediglich 73 Minuten musste die 21-Jährige um den Sieg rittern, eine praktisch fehlerlose Vorstellung ermöglichte den Erfolg gegen die Nummer 22 der Vorausscheidungs-Setzliste. Im Duell um ein Hauptfeld-Ticket bekommt es die in Kiew geborene Lys nun entweder mit der Lokalmatadorin McCartney Kessler (WTA-Nr. 363) oder der Südkoreanerin Su Jeon Jang (WTA-Nr. 152) zu tun.

Am Freitag ebenfalls im Einsatz ist Laura Siegemund (WTA-Nr. 108). Die Zehntgesetzte spielt bereits die Entscheidungspartie um einen Platz im Hauptwettbewerb des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York. Ihre Gegnerin ist die Nummer 16 Oceane Dodin (WTA-Nr. 118) aus Frankreich.

Hier das Einzel-Qualifikations-Tableau aus New York