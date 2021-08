US Open Qualifikation: Fernando Verdasco - ein seltener Gast in der Vorausscheidung

Routinier Fernando Verdasco muss - für ihn ungewohnt - durch die Qualifikationsmühle der US Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 11:26 Uhr

© Getty Images Ungewohnte Situation für Fernando Verdasco - er muss in New York durch die Qualifikation

Eines ist klar: Auch Fernando Verdasco befindet sich, wie seine einst übermächtigen Konkurrenten Roger Federer und Rafael Nadal, im Spätherbst seiner Karriere. Der Spanier, der sich nicht nur dank seines attraktiven Äußeren bei den Tennis-Zuseherinnen großer Beliebtheit erfreut, zählt mittlerweile 37 Lenze und ist aufgrund schwacher Ergebnisse in der laufenden Saison bereits auf Rang 132 in der ATP-Rangliste abgefallen.

Erste Quali-Teilnahme seit 2003

Und damit steht auch fest, dass sich der ehemalige Weltranglisten-Siebente durch die mühsame Qualifikationsmühle durchbeißen muss, möchte er auch in diesem Jahr im Hauptfeld der US Open stehen. Seine Auftakthürde in der ersten Runde der Vorausscheidung konnte der an 16 gereihte Madrilene bereits am Dienstag überwinden. Er bezwang den Argentinier Facundo Mena mit 6:7 (5), 6:3 und 6:4. In der zweiten Runde wartet nun der Türke Cem Ilkel, der seinerseits den Deutschen Cedrik-Marcel Stebe in zwei Sätzen aus dem Wettbewerb warf.

Für den Semifinalisten der Australian Open im Jahr 2009 ist die Teilnahme am quasi Vorlauf für das vierte Major-Turnier des Jahres wie eine ferne Erinnerung aus vergangenen Tagen. Zuletzt musste sich der siebenfache Turnier-Champion im Jahre 2003 durch die US-Open-Quali kämpfen, außer 2020 hatte Verdasco an jeder Ausgabe des Grand-Slam-Turniers in New York teilgenommen. Seine besten Ergebnisse beim Hartplatz-Event in Flushing Meadows waren zwei Viertelfinalteilnahmen in den Jahren 2009 und 2010.

