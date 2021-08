US Open: Qualifikation findet hinter verschlossenen Türen statt

Bei der US-Open-Qualifikation werden in diesem Jahr keine Zuschauer vor Ort sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 16:58 Uhr

© Getty Images Die US-Open-Qualifikation findet vor leeren Tribünen statt

Findet der Hauptbewerb der US Open 2021 trotz der Corona-Pandemie wieder vor vollen Rängen statt, so müssen sich die Spieler in der Qualifikation mit leeren Zuschauetribünen anfreunden. Wie die Organisatoren des vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Donnerstag bekanntgaben, wird die Vorausscheidung hinter verschlossenen Türen über die Bühne gehen.

"Angesichts der großen Beliebtheit der US Open-Qualifikation bei den Fans fiel der USTA diese Entscheidung besonders schwer. Nach Rücksprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und dem medizinischen Team der US Open wurde aber beschlossen, dass es die richtige Entscheidung ist, um die Gesundheit und Sicherheit aller zu gewährleisten", heißt es in einem Statement der US Open.

Als Grund wurde die große Personenanzahl angeführt: "Da sich 256 Qualifikanten den Platz mit den Hunderten von Einzel- und Doppelspielern des Hauptfeldes sowie den jeweiligen Teams dieser Spieler teilen, müssen in dieser Woche mehr als 2500 Personen auf dem Gelände sein." Zudem würden sich heuer viele der Spieler-Einrichtungen outdoor befinden.

Die Qualifikation für das letzte Major-Event des Jahres startet am 24. August, der Startschuss für den Hauptbewerb fällt am 30. August.