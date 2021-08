US Open Qualifikation: Mats Moraing startet erfolgreich in die Vorausscheidung

In einer umkämpften Partie in der ersten Runde der US-Open-Qualifikation setzte sich Mats Moraing gegen den Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 20:59 Uhr

© Getty Images Mats Moraing steht in der Qualifikation für die US Open in der zweiten Runde

Exakt zwei Stunden musste der Deutsche Mats Moraing auf dem Arbeitsplatz, respektive Court 14 in Flushing Meadows verbringen, um in die zweite Runde der Vorausscheidung zu den US Open vorzudringen. Der Mann aus Mühlheim an der Ruhr bezwang schlussendlich den Brasilianer mit dem klingenden Namen Felipe Meligeni Rodrigues Alves mit 6:3, 4:6 und 7:6 (2).

Der Aufschlag war eine wichtige Waffe des aktuell Weltranglisten-239. - immerhin servierte der 29-Jährige über die Partie hinweg 14 Asse. In der zweiten Runde wartet auf Moraing nun der in der Qualifikation an zehn gesetzte Australier Christopher O’Conell, der den Türken Altug Celikbilek klar mit 6:2, 6:4 bezwingen konnte.

Aus deutscher Sicht sind am Mittwoch (Ortszeit) noch Yannick Maden und Daniel Masur im Einsatz. Während der Stuttgarter auf den Japaner Go Soeda trifft, bekommt es der Niedersachse mit den an Nummer eins gereihten Benjamin Bonzi aus Italien zu tun.

Hier das Quali-Draw bei den US Open 2021