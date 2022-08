US Open: Maximilian Marterer schafft den Sprung ins Hauptfeld

Maximilian Marterer hat das Qualifikationsfinale für die US Open 2022 in zwei Sätzen gegen Riccardo Bonadiogewonnen. Eva Lys und Tamara Korpatsch müssen ihre Partien am Freitag noch zu Ende spielen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 23:20 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer hat wie im Vorjahr die Qualifikation für die US Open geschafft

Einer der DTB-Mannen hat es am Ende doch noch geschafft: Maximilian Marterer gewann das Final-Qualifikationsduell für die US Open 2022 am Freitag gegen den Italiener Riccardo Bonadio ungefährdet nach nur 1:08 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:3. Der 27-jährige Nürnberger hat damit zum insgesamt vierten Mal die Vorausscheidung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres überstanden. Im Hauptwettbewerb von Flushing Meadows konnte der Deutsche allerdings noch nie eine Partie für sich entscheiden.

Ob auch noch die beiden deutschen Damen Eva Lys und Tamara Korpatsch das Endspiel der Vorausscheidung gewinnen können, bringt erst der fortgeschrittene Spieltag. Lys spielt gegen die Lokalmatadorin Catherine Harrison während Korpatsch die Italiernerin Fernanda Contreras Gomez zur Gegnerin hat. Die Matches mussten schon mehrmals wegen Regens unterbrochen werden.

