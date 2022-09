US Open: Rafael Nadal, Fabio Fognini und die Erinnerungen an 2015

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde der US Open auf Fabio Fognini. Gegen den Italiener hat der Spanier in New York bereits einmal gespielt - und dabei einen 2:0-Satzvorsprung hergeschenkt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 08:00 Uhr

© Getty Images 2015 verlor Rafael Nadal bei den US Open gegen Fabio Fognini

Die Auslosung meinte es mit Rafael Nadal bei den diesjährigen US Open zweifelsfrei gut. Dass in der zweiten Runde nun aber Fabio Fognini wartet, dürfte so gar nicht nach dem Geschmack des 22-fachen Grand-Slam-Siegers sein. Denn der Italiener konnte immerhin vier der 17 direkten Aufeinandertreffen für sich entscheiden, viel entscheidender ist jedoch die Tatsache, dass Fognini anders als viele andere Gegner vor Nadal nicht in Ehrfurcht erstarrt.

Das liegt selbstredend auch daran, dass der 35-Jährige grundsätzlich die Waffen hat, um Nadal an jedem Tag des Jahres wehzutun. Die blitzsaubere Rückhand gepaart mit einem feinen Händchen sowie der starke Return bereiteten dem Spanier in der Vergangenheit bereits große Probleme. So auch in der dritten Runde der US Open 2015.

Unliebsame Premiere für Nadal

Nadal schien im Arthur Ashe Stadium zunächst alles im Griff zu haben und gewann die ersten beide Sätze relativ klar, danach drehte Fognini aber so richtig auf und konnte die Partie doch noch mit 3:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 6:4 für sich entscheiden. Es war das erste Grand-Slam-Match, das Nadal nach 2:0-Satzvorsprung noch verlor.

Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass Nadal 2015 die wohl schlechteste Saison seiner Laufbahn spielte und dementsprechend schon mit wenig Selbstvertrauen nach New York gekommen war. Sieben Jahre später sieht die Situation nach zwei gewonnenen Grand-Slam-Titeln hingegen deutlich anders aus.

Nadal noch nicht in Topform

Bei den US Open suchte Nadal in der ersten Runde beim Viersatzerfolg über Rinky Hijikata noch etwas nach seiner Form, aufgrund der in Wimbledon erlittenen Bauchmuskelverletzung sei das aber völlig normal: "Es ist immer die gleiche Geschichte: Die Dinge sind nicht perfekt, wenn man nicht sehr oft an Wettkämpfen teilnimmt oder man von einer Verletzung zurückkommt. Man muss bescheiden genug sein, um diesen Prozess zu durchlaufen und akzeptieren, dass man kämpfen muss und leiden wird."

Und Fognini? Der behauptete sich gegen Aslan Karatsev zum Auftakt der US Open 2022 in fünf engen Durchgängen - und holte dabei einen 0:2-Satzrückstand auf. Vielleicht ja ein gutes Omen für den Weltranglisten-60. aus Sanremo.

