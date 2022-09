US Open: Rafael Nadal sucht nach seiner Topform

Rafael Nadal befindet sich bei den US Open 2022 noch nicht in Topform. Im Achtelfinale gegen Frances Tiafoe wird der Spanier eine Leistungssteigerung benötigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2022, 15:10 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ließ Richard Gasquet keine Chance

Für gewöhnlich lässt ein 6:0, 6:1 und 7:5-Erfolg in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers kaum Fragen offen. Im Fall von Rafael Nadal, der Richard Gasquet in der Night Session am Samstag mit exakt diesem Ergebnis vom Platz fegte, werden jedoch naturgemäß andere Maßstäbe angesetzt. Immerhin darf sich der Spanier 22-facher Major-Sieger nennen.

Und so muss man festhalten, dass Nadal bei den diesjährigen US Open eine gehörige Leistungssteigerung hinlegen muss, um dieser beeindruckenden Liste eine weitere Trophäe hinzuzufügen. Denn bislang präsentierte sich der Iberer in New York noch nicht in Titelform. Daran ändert auch die solide Darbietung gegen Lieblingsgegner Gasquet nichts.

Nadal gegen Gasquet erst am Schluss mit Problemen

"Es wein bestes Match im Turnier. Das lässt sich leicht sagen, denn der andere Tag war hart", spielte Nadal nach dem Sieg auf seinen schwachen Zweitrundenauftritt gegen Fabio Fognini an. Nachdem der Weltranglistendritte gegen den Italiener extrem schlecht gestartet war, hatte er mit Gasquet erst gegen Ende der Partie Probleme. Ein Umstand, der ihn jedoch nicht sonderlich störte.

"Ich habe einige schwierige Momente durchgemacht. Es ist gut, dass ich das erlebt und mich in diesen Momenten positiv und sicher gefühlt habe", erklärte Nadal, der im Achtelfinale auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe trifft. Der Lokalmatador schaltete in Runde drei Diego Schwartzman überraschend glatt mit 7:6 (7), 6:4 und 6:4 aus.

Tiafoe gegen Nadal noch ohne Satzgewinn

"Ich denke, es war ein Wahnsinnsmatch. Vor allem der erste Durchgang. Das war einer der verrücktesten Sätze, die ich in meiner Karriere gespielt habe", meinte Tiafoe im Anschluss an die Partie. Schwartzman servierte dreimal zum Gewinn des ersten Abschnitts und fand insgesamt fünf Satzbälle vor, das bessere Ende hatte letztlich aber Tiafoe für sich.

Gegen Nadal konnte der 24-Jährige in zwei Matches noch keinen Satz gewinnen, dennoch zeigte sich der Spanier vor der Achtelfinalbegegnung gewarnt: "Ich muss bereit sein, zu spielen und mein Niveau zu steigern. Ich hoffe, dass ich das schaffen kann. Ich weiß, dass es der richtige Moment ist, um mich zu verbessern, wenn ich weiterhin Chancen haben will, im Turnier zu bestehen."

Hier das Einzel-Tableau in New York