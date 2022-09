US Open: Rafael Nadal und seine Nase überstehen 2:6, 2:4-Rückstand gegen Fognini

Rafael Nadal hat die dritte Runde bei den US Open 2022 erreicht. Er schlug Fabio Fognini am Ende sicher mit 2:6, 6.4, 6:2, 6:1 - dabei sah da das am Anfang kritisch aus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 07:09 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Denn bei Nadal lief zu Beginn nur wenig zusammen gegen den Italiener.

2:6, 2:4 hieß es nach anderthalb Sätzen, was vor allem auch an ihm selbst lag: Nur 6 Winner waren es bislang auf seiner Seite - bei 24 (!) unerzwungenen Fehlern. Dann aber riss Nadal das Ruder rum, brachte mehr Bälle ins Feld, holte den zweiten Durchgang mit 6:4, in dem alleine Fognini wiederum 23 (!!!) Fehler ohne Not produzierte. Auch Durchgang drei ging dann schnell an den Spanier, der ebenso im vierten Satz ein frühes Break gegen einen mittlerweile recht demotivierten Fognini zustandebrachte.

Der aber noch mal Luft bekam - unerhofft: Nadal kam nach einem Rückhandball gegen die Laufrichtung etwas aus dem Gleichgewicht, stabilisierte sich mit seinem Racket, das vom Boden abpralle und genau auf seine Nase dopste. Bei Nadal rappelte es in diesem Moment ordentlich im Kopf, wie er später erklärte, er ging direkt in eine kurze Behandlungspause, der Physio aber brachte das Bluten zum Stoppen.

Fognini nutzte das Momentum und hielt seinen Aufschlag zum 1:3, er kam auch im Anschluss zu zwei Breakchancen, aber Nadal parierte. Er nahm Fognini seinerseits noch mal das Service ab und servierte zum Sieg aus.

Nadal: Nasentreffer bislang nur mit dem Golfschläger

"Einer der schlechtesten Matchstarts meiner Karriere", urteilte Nadal im Anschluss, er habe dann einfach versucht, die Bälle im Spiel zu halten - mit Erfolg. Dass er mit einem Tennisschläger seine Nase getroffen habe, das sei ihm noch nie passiert, so der 36-Jährige. "Nur mit dem Golfschläger."

Nadal trifft nun auf Richard Gasquet, der gegen Miomir Kecmanovic gewann.

Gegen den Franzosen führt Nadal im direkten Vergleich mit 17:0.