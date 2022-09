US Open: Ram und Salisbury verteidigen Titel

Rajeev Ram und Joe Salisbury haben wie im letzten Jahr den Doppel-Titel bei den US Open geholt. Die beiden besiegten Wesley Koolhof und Neal Skupski mit 7:5 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 20:32 Uhr

© Getty Images Rajeev Ram und Joe Salisbury haben in Flushing Meadows erneut zugeschlagen

Joe Salisbury war es, der gleich den ersten Matchball für die Titelverteidiger mit einem Smash verwertete. Rajeev Ram, der ein paar Meter hinter seinem Partner stand, fasste sich etwas ungläubig an den Kopf. Denn obwohl Ram/Salisbury mit dem Titelgewinn im Rücken nach New York City angereist waren, so wurde der neuerliche Titelgewinn keineswegs zum Selbstläufer. Vor allem das Halbfinale gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah hätte auch in die andere Richtung ausgehen können.

So aber hielten sich Ram und Salisbury an Wesley Koolhof und Neil Skupski mit 7:5 und 7:5 schadlos.Der Niederländer und sein britischer Partner stehen in der Doppel-Weltrangliste aktuell auf Platz drei und vier, angeführt werden die Charts von Salisbury vor Ram. Der sich im Sommer auch schon mal mit Jack Sock oder Horacio Zeballos versucht hatte.

Die deutschsprachigen Teilnehmer mussten schon recht früh ihren Abschied nehmen: Kevin Krawietz und Andreas Mies unterlagen in Runde zwei Philipp Oswald und Robin Haase. Der Österreicher und sein niederländischer Spielgefährte verloren das darauffolgende Match gegen Nikola Mektc und Mate Pavic. Tim Pütz, bestklassierter Deutscher in der Doppel-Weltrangliste, schied mit Michael Venus im Achtelfinale gegen Cabal/Farah aus.

