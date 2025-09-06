US Open: Sabalenka verteidigt Titel mit Finalsieg gegen Anisimova

Aryna Sabalenka hat mit einem 6:3 und 7:6 (3) gegen Amanda Anisimova zum zweiten Mal den Titel bei den US Open geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 00:06 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat ihren Titel in Flushing Meadwos verteidigt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Aryna Sabalenka bleibt die Königin von New York City. Die Weltranglisten-Erste gewann gegen Amanda Anisimova mit 6:3 und 7:6 (3) und rettete damit ein Tennisjahr, in dem sie bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren eigentlich auch sehr gute Chancen hatte, den Titel zu holen. Anisimova schnitt bei ihrer zweiten Endspiel-Teilnahme bei einem Major zwar deutlich besser ab als in Wimbledon, wo der Amerikanerin gegen Iga Swiatek kein Spielgewinn gelang.

Und es ging nicht gut los, Sabalenka führte schnell mit 2:0. Aber Anisimova kämpfte sich zurück, ehe sie Sabalenka dann doch davonziehen lassen musste.

Sabalenka sah bereits wie die Gewinnerin aus, als sie bei 5:4 im zweiten Satz auf den Titel servierte. Beim Stand von 30:30 legte die Branchenprima allerdings einen Smash ins Netz. Und gab noch einmal ihr Aufschlagspiel ab. Anisimova nahm den Schwung mit, Sabalenka erreichte indes souverän das Tiebreak. Und das ist in dieser Saison eine Spezialdisziplin der Belarussin. Sabalenka hatte die letzten 18 Tiebreaks für sich entschieden.

Sabalenka darf sich über fünf Millionen Dollar Preisgeld freuen

Und nach dem ersten Punkt für Anisimova gewann Sabalenka selbst in Folge. Und durfte nach 94 Minuten Spielzeit wie schon im vergangenen Jahr über den Titelgewinn jubeln. Und einen Siegerscheck in Höhe von fünf Millionen Euro.

Für Amanda Anisimova blieb wieder “nur” eine Finalteilnahme bei einem der vier größten Turniere der Tenniswelt. Das hätte ihr vor der Saison 2025 indes kaum jemand zugetraut. Nachdem Anisimova auch schon bei einem WTA-Tour-1000-Event reüssiert hat, hat sie beste Aussichten auf die Teilnahme an den WTA Finals.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen