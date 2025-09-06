US Open live: Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova bestreiten das Endspiel bei den US Open 2025. Das Match gibt es ab ca. 22 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 23:55 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova fordert im US Open-Finale die topgesetzte Aryna Sabalenka.

Während sich die topgesetzte Sabalenka in ihrem Halbfinale gegen Jessica Pegula mit 4:6, 6:3 und 6:4 durchsetzen konnte, kämpfte sich Anisimova gegen die wieder erstarkte Naomi Osaka ins Endspiel. Im Viertelfinale hatte sich die US-Amerikanerin gegen Iga Swiatek für die Abfuhr im Wimbledon-Finale revanchiert.

Apropos Wimbledon: Sabalenka und Anisimova standen sich zuletzt im Semifinale des Rassenklassikers gegenüber. Die US-Amerikanerin behielt dabei nach einer brillanten Vorstellung mit 6:4, 4:6 und 6:4 die Oberhand. Anisimova scheint überhaupt gerne gegen die Weißrussin zu spielen, führt sie doch im Head-to-Head mit 6:3.

Sabalenka vs. Anisimova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova gibt es ab ca. 22 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.