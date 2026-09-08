US Open: Schnaitter und Wallner folgen „KraPütz“ ins Achtelfinale

Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben ebenso wie Kevin Krawietz und Tim Pütz die Runde die letzten 16 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 02:16 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mark Wallner und Jakob Schnitter bei den US Open 2026

Es war ein guter Labor Day für die deutschen Doppel-Asse in Flushing Meadows. Zunächst zogen Kevin Krawietz und Tim Pütz mit einem drei-Satz-Erfolg gegen Theodore Winegar und Jean-Julien Rojer ins Achtelfinale ein.

Ein paar stunden später folgten auch Jakob Schnitter und Mark Wallner diesem Pfad. Die beiden gewannen gegen das an Position elf gesetzte französische Paar Sadio Doumbe und Fabien Reboul mit 7:6 (4), 2:6 und 6.4.

Jetzt kommen auf beide Teams allerdings große Brocken zu: Schnaitter/Wallner spielen gegen Christian Harrison und Neal Skupski, die bei den US Open als Nummer fünf starten. Und Krawietz und Pütz bekommen es mit Julian Cash und Lloyd Glasspool zu tun. Allerdings gehen „KraPütz“ als Nummer sechs nach Papierform sogar als Favoriten in diese Partie. Denn die beiden Briten folgen in der Setzliste drei Ränge dahinter.

Hier das Doppel-Tableau in New York