US Open: Krawietz und Pütz machen es spannend - und ziehen ins Achtelfinale ein

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jean-Julien Rojer und Theodore Winegar das Achtelfinale bei den US Open 2026 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 22:52 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz bei den US Open 2026

Ganz genau werden Kevin Krawietz und Tim Pütz auch nicht gewusst haben, wie sie den ersten Satz beim 7:6 (9). 5:7 und 6:2 gegen Jean-Julien Rojer und Theodore Winegar gewonnen haben. Denn der routinierte Niederländer und sein amerikanischer Partner vergaben im Tiebreak einen Satzball nach dem anderen - bis dann eben das deutsche Davis-Cup-Doppel sein erste Möglichkeit dankend annahm.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich, da mussten sich Krawietz und Pütz aber beugen. Das frühe Break in der Entscheidung brachte die beiden aber zurück auf die Siegerstraße und schließlich ins Achtelfinale. Dort geht es gegen Julian Cash und Lloyd Glasspool.

Mit Jakob Schnaitter und Mark Wallner hat später am Montag ein weiteres deutsches Paar die Chance, die Runde der letzten 16 zu erreichen. Schnaitter und Wallner treffen auf die an Position elf gesetzten Franzosen Radio Doubia und Fabien Rebouil.

Hier das Doppel-Tableau bei den US Open 2026