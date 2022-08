US Open: So bitter wie 1984 - kein Deutscher in Runde zwei

Schwer ernüchternde Bilanz für die deutschen Tennis-Männer bei den US Open: Erstmals seit 1984 schaffte es kein Profi aus der Bundesrepublik in die zweite Runde von New York.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 07:33 Uhr

© Getty Images Oscar Otte musste sich Hubert Hurkacz geschlagen geben

Als letzter Hoffnungsträger schied am Dienstag (Ortszeit) Oscar Otte aus. Der Kölner verlor gegen den an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz 4:6, 2:6, 4:6. Unter besonderen Umständen natürlich. Denn für Otte war es das erste Match nach einer Operation am Knie, seit seiner Niederlage in Wimbledon gegen Carlos Alcaraz musste der zweitbeste deutsche Spieler aussetzen.

Zuvor war bereits für Vorjahres-Achtelfinalist Peter Gojowczyk, Daniel Altmaier und Maximilian Marterer Schluss gewesen. Gojowczyk, 33 Jahre alter Münchner, unterlag dem dänischen Toptalent Holger Rune am Dienstag in New York mit 2:6, 4:6, 6:7 (5).

Zverev nicht am Start

Auch Daniel Altmaier (Kempen) musste nach einer 7:5, 2:6, 1:6, 6:3, 1:6-Niederlage gegen den an Position elf gesetzten Italiener Jannik Sinner ebenso wie Maximilian Marterer seine Sachen packen. Marterer, Qualifikant aus Nürnberg, unterlag Marin Cilic, Turniersieger von 2014, mit 3:6, 2:6, 5:7.

Der deutsche Topspieler Alexander Zverev hatte nach seiner schweren Knöchelverletzung noch nicht wieder bei den US Open an den Start gehen können. Zverev war im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale vorgedrungen, hatte dort gegen Novak Djokovic verloren. Zverevs Comeback ist für den Davis Cup in hamburg avisiert (13. bis 18. September). Dort wird auch Oscar Otte im Team stehen.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open