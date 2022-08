US Open Spielplan: Thiem startet am Montag, Serena wohl in der Night Session

Bei den Männern wird am Montag bei den US Open die obere Hälfte zu Werke gehen, also auch Dominic Thiem. Bei den Frauen ist die untere Hälfte dran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2022, 02:41 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem darf schon am Montag in die US Open 2022 einsteigen



Dominic Thiem wird schon am Montag feststellen dürfen, ob seine aktuelle Form zum achten Sieg im achten Duell mit Pablo Carreno Busta reicht (das Match gibt esin Österreich live bei ServusTV). Denn bei den Männern wird die obere Hälfte des 128er-Tableaus beginnen. Das bedeutet natürlich auch, dass Titelverteidiger Daniil Medvedev gegen Stefan Kozlov ran muss.

Außerdem steht das Kumpel-Duell zwischen Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis an, sicherlich ein Highlight der ersten Runde. Andy Murray muss sich gleich zum Auftakt mit Francisco Cerundolo messen.

Serena mit schwieriger Aufgabe

Bei den Frauen wiederum darf die untere Hälfte eröffnen. Und damit deutet viel darauf hin, dass Serena Williams die Ehre der ersten Night Session der US Open 2022 zuteil wird. Williams wird in New York City ihre Karriere beenden, zum Auftakt trifft die 23-malige Major-Siegerin auf Danka Kovinic.

Interessant wird wohl auch das erneute Treffen zwischen Maria Sakkari, der Nummer drei des Turniers, und Tatjana Maria werden. In Wimbledon hatte sich die Deutsche auf dem Weg in das Halbfinale durchgesetzt.

Wann genau die Matches angesetzt sind, wird wohl erst nach Beendigung der Qualifikation festgelegt werden.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen

Hier das Einzel-Tableau der Männer

