US Open: Süß! - Putzige Akkreditierung für Team Andreescu

Der Betreuerstab von Bianca Andreescu für die US Open hat niedlichen Zuwachs erfahren - Akkreditierung inklusive.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 19:32 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu reist mit Familienhund Coco zu den US Open an

Die US Open 2020 waren kein wahres Tennisfest: Keine Zuseher und großteils limitiertes Betreuungspersonal der Spieler:innen ließen nicht wirklich große Event-Stimmung aufkommen. Für Österreich und Deutschland gab es freilich ob des Finalspiels bei den Herren mit den Protagonisten Dominic Thiem und Alexander Zverev dennoch reichlich Grund zur Freude.

Grund zur Freude hatte ein Jahr davor Bianca Andreescu: Die damals 19-jährige Kanadierin überraschte nicht nur Fans und Experten mit einem unerwarteten Lauf bis ins Endspiel, auch dort hatte die Tochter rumänischer Einwanderer noch nicht genug und fügte Serena Williams eine bittere 3:6,-5:7-Niederlage zu. Die US-Amerikanerin verpasste ihren so heiß ersehnten 24. Grand-Slam-Erfolg, Andreescu hingegen bejubelte den ersten Damentriumph einer Kanadierin bei einem Major-Turnier überhaupt.

Ein neuer Trend im Tenniszirkus?

Nachdem die heute 21-Jährige im Vorjahr beim Major-Event in New York wegen Sicherheitsbedenken nicht angetreten war, will die Rechtshänderin in diesem Jahr wieder ganz vorne mitmischen. Damit das auch klappt hat die Nordamerikanerin nicht nur ihre Mutter Maria Andreescu und Trainer Sylvain Bruneau mit im Gepäck, sondern auch Familienhündchen Coco Andreescu. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, wurde der knuddelige Vierbeiner ebenfalls mit einer Akkreditierung bedacht.

Übrigens kein Einzelfall: Auch Tennislegende Martina Navratilova war dieses Jahr bei den French Open in Paris mit einem herzallerliebsten Wauwau angereist - und auch dieser wurde fachgerecht für die Veranstaltungsgründe akkreditiert. Wer weiß, vielleicht ein neuer Trend? Ob es Glück bringt, wird sich in den nächsten Tagen bei Fräulein Andreescu und Anhang herausstellen.