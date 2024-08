US Open: Titelverteidigung? Das hat es schon lange nicht mehr gegeben

Seit 2008 ist es keinem Mann mehr gelungen, zwei Jahre in Folge bei den US Open zu gewinnen. In diesem Jahr trägt Novak Djokovic diese Bürde.

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 16:14 Uhr

© Getty Images Roger Federer hat 2008 seinen US-Open-Titel verteidigt - als bislang letzter Mann

Was er denn tun müsse, damit er die lange Strecke beende, während der es keinem Spieler gelungen ist, den Einzel-Titel bei den US Open zu verteidigen, wurde Novak Djokovic bei seiner Pressekonferenz am Samstag also gefragt. Nun - wie wäre es, wenn er den Titel gewinne, antwortete Djokovic ganz pragmatisch. Um aber sofort nachzulegen, dass er sich auch nicht bewusst war, dass Roger Federer im Jahr 2008 der letzte erfolgreiche Vorjahressieger in Flushing Meadows war.

Federer selbst verlor im Jahr darauf im Endspiel gegen Juan Martin del Potro. 2010 folgte Rafael Nadal mit seinem ersten Titelgewinn in New York. Die mögliche Titelverteidigung vereitelte nun im Endspiel Novak Djokovic - der wiederum zwölf Monate später das Finale gegen Andy Murray verlor.

Erklärungen für dieses Phänomen hatte Djokovic nicht parat. Bei den übrigen drei Majors hat es ja keine derart große Fluktuation gegeben. Bei den Australian Open und in Wimbledon hatte der serbische Großmeister selbst die Hand öfter an der Siegertrophäe. Und in Roland-Garros galt dies für Rafael Nadal.

Bei den Frauen sieht es übrigens ganz ähnlich aus. Die letzte Titelverteidigung datiert aus dem Jahr 2014. Damals konnte Serena Williams ihren dritten Erfolg in Folge im Arthur Ashe Stadium feiern. Es sollte ihr letzter bleiben.