US Open: USTA bietet Juan Martin del Potro 2023 Abschied auf großer Bühne an

Wenn es nach den Veranstaltern der US Open geht, könnte sich Juan Martin del Potro im nächsten Jahr beim Grand-Slam-Turnier gebührend verabschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 16:13 Uhr

© Getty Images Juan Martin del Potro beim Formel-1-Grand-Prix in Miami

Spannend, ob daraus was wird? In einem Gespräch mit der Sportplattform ESPN hat US Open-Champion Juan Martin del Potro erzählt, dass die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres dem 33-Jährigen angeboten hätten, sich bei der 2023er-Ausgabe gebührend auf großer Bühne von seinen zahlreichen Fans zu verabschieden.

Del Potro hatte trotz großer Schmerzen im rechten Knie Anfang des Jahres seine "bisherige" Abschiedsvorstellung beim Heim-Sandplatz-Turnier in Buenos Aires gegeben. Er verlor dort ohne wirkliche Chance gegen seinen Landsmann Federico Delbonis mit 1:6 und 3:6 und brach in seiner anschließenden Dankesrede in Tränen aus.

"Priorität ist, ohne Schmerzen leben zu können"

Er wolle sich das Hintertürchen einer möglichen Rückkehr weiterhin offen lassen, bekräftigte jedoch abermals, dass er zuallerst nach einer Behandlung suchen müsse, die zu ihm passe: "Meine Priorität heute ist es, ohne Schmerzen leben zu können."

"Wenn ich eine Behandlung finde, würde ich sehr gerne wieder auf die Tour zurückkehren, und die Turnierorganisatoren haben mir angeboten, dass ich mich nächstes Jahr hier verabschiede", so der knapp Zwei-Meter-Mann weiter. Wie del Potro selbst sollten also auch seine Fans noch Hoffnung in sich tragen - eine schöne Geschichte wäre ein Kurz-Comeback des "Turm aus Tandil" allemal.