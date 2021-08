US Open: „Vintage Kerber“ will auch in New York glänzen

Angelique Kerber startet nach den Ergebnissen der letzten Wochen am Montag mit viel Rückenwind in die US Open.

von SID/red

© Getty Images Angelique Kerber gehört bei den US Open zum erweiterten Favoritenkreis

Mitten im pulsierenden Manhattan fühlt sich Angelique Kerber pudelwohl. „Es ist schön, zurück zu sein“, sagte die 33 Jahre alte Kielerin und checkte einmal mehr mitten im Zentrum von New York in einem komfortablen Apartment ein - der glitzernde Times Square und der weltberühmte Broadway sind nur einen Fußmarsch entfernt.

Kerber gefällt die Weltmetropole - auch, weil sie spätestens seit ihrem Triumph 2016 allerbeste Erinnerungen an die US Open besitzt. Fünf Jahre später wird die einstige Weltranglistenerste nach starken Auftritten im Sommer plötzlich wieder hoch gehandelt. Für Kerber sogar ein bisschen zu hoch. „Ich übergebe die Favoritenrolle gerne den anderen“, sagte sie bei Eurosport.

Tolle Vorbereitung in Cincinnati

Zuvor hatte Boris Becker, Experte des TV-Senders, Kerber für ihre couragierten Auftritte beim Turniersieg in Bad Homburg und bei den Halbfinals in Wimbledon und Cincinnati in ziemlich hohen Tönen gelobt. „Sie ist wiedererstarkt, hat neues Selbstvertrauen, wieder Freude an ihrem Spiel“, sagte der 53-Jährige: „Ich halte sie auch für eine der Topfavoritinnen, obwohl sie das nicht gerne hören wird.“

„Vintage Kerber“, wie die dreimalige Grand-Slam-Siegerin zuletzt immer wieder genannt wurde, ist ihrer Bestform wieder nah und ist mit einem guten Gefühl nach New York gereist. „Ich habe mich nach meiner Auszeit sehr gut gefühlt und konnte über weite Strecken mein bestes Tennis zeigen“, sagte Kerber über ihre Auftritte in Cincinnati: „Dieses Turnier war eine tolle Vorbereitung auf die US Open.“

Einzig die Australierin Ashleigh Barty, aktuell das Maß der Dinge imFrauentennis, war wie schon in Wimbledon eine Nummer zu groß. Doch New York mit all seinem Flair, mit all seiner Power hat Kerber schon mal beflügelt.

