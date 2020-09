US Open: Warten auf Alexander Zverev und Adrian Mannarino - "Politische Probleme" der Grund?

Verwirrung aktuell rund um das anstehende Drittrundenduell zwischen Alexander Zverev und Adrian Mannarino. Eigentlich hätten die beiden direkt nach Angelique Kerbers Erfolg beginnen sollen, nun nennt Eurosport 23:00 Uhr als neuen Starttermin. Grund dafür sollen "politische Probleme" rund um den positiven COVID-Test von Benoit Paire und dessen Kontaktpersonen sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 22:46 Uhr

Aktuell muss Alexander Zverev auf sein Drittrundenduell bei den US Open warten

Es sind verwirrende Bilder, die am heutigen Freitag kurz nach 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Twitter die Runde machen. Sie zeigen Alexander Zverev auf seiner Liege im Arthur Ashe Stadium, der Deutsche scheint die Ruhe selbst - dabei sollte er eigentlich zur gleichen Zeit im Louis Armstrong Stadium um den Einzug in die Runde der besten 16 bei den US Open spielen.

Direkt nachdem Angelique Kerber ihren Platz in dieser nämlich fixiert hatte, hätte auch die deutsche Nummer eins bei den Herren sein Drittrundenmatch bei den diesjährigen US Open im zweitgrößten Stadion in New York City bestreiten sollen. Nun heißt es aber warten, seit geraumer Zeit zeigen die TV-Bildschirme nur das anstehende Match, wieso dieses aber nicht losgeht, wird nicht geklärt.

Immerhin wurde unterdessen eine neue Startzeit bekannt, wie Eurosport in seiner Liveberichterstattung erklärte, soll die Partie um 23:00 Uhr europäischer Zeit starten, auch hier kann die Frage nach dem Warum nicht beantwortet werden. Dies übernehmen nun die Kollegen von ESPN, wie auf Twitter bekannt wurde. Demnach sollen es "politische Probleme" sein, die den Start der Partie nach hinten verlegen. Diese sollen in Zusammenhang mit dem COVID-Fall Benoit Paire stehen.

Nach dem positiven Test von Benoit Paire sind nämlich etliche französische Spieler zu einer Sonderbehandlung inklusive Bubble in der Bubble gezwungen, darunter auch der Gegner von Alexander Zverev, Adrian Mannarino. Diesen Spielern soll nun bis zum 11. September die Ausreise aus den USA verweigert werden, wie Kirsten Flipkens heute über Instagram publik machte.

Wie nun bekannt wurde, soll der Gouverneur von New York ein Antreten von Adrian Mannarino verbieten, da dieser als direkte Kontaktperson zu einem COVID-19-Fall gilt. Die Veranstalter der US Open seien mit dem Guverneur derzeit in Verhandlungen. Unklar ist weiterhin, wieso es zu diesem Sinneswandel in der politischen Führung kam. Adrian Mannarino konnte seit dem positiven Test von Benoit Paire zwei Runden bestreiten, auch Kristina Mladenovic konnte am Turnier teilnehmen.

Verhandlungen um Rückreise

Laut Informationen von tennisnet.com soll in den letzten Minuten um eine Rückreise der Kontaktpersonen von Benoit Paire verhandelt worden sein, das bestätigte die französische Botschaft auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung. Man wolle offenbar sämtliche Kontaktpersonen nach deren Ausscheiden in einem gesammelten Flug nach Hause schicken.

Nun soll es aber offenbar doch losgehen, laut ESPN seien die Spieler nun aber bereit, um 23:00 Uhr europäischer Zeit sollte es tatsächlich losgehen im Louis Armstrong Stadium. Das Match gibt es hier bei tennisnet im Liveticker, Eurosport überträgt das Spiel live im TV und im Livestream im Eurosport Player.

Weitere Infos folgen.