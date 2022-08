US Open: Wu Yibing und Zhizhen Zhang schreiben Geschichte

Mit Wu Yibing und Zhizhen Zhang haben erstmals zwei Spieler aus China das Hauptfeld bei den US Open erreicht.

© Getty Images Wu Yibing steht im Hauptfeld der US Open 2022

Etwas mehr als zwei Stunden hat es gedauert, dann durfte sich Wu Yibing über ein kleines Stück Sportgeschichte freuen: Denn mit dem 7:6 (5) und 6:2 gegen Corentin Moutet konnte sich mit Wu erstmals ein Mann aus China für das Hauptfeld der US Open qualifizieren. Was im Rückblick nun nicht ganz überraschend kommt: Denn 2017 hatte Wu Yibing in New York City schon den Titel bei den Junioren geholt.

Der mittlerweile 22-Jährige hat in diesem Sommer in Indianapolis (im Endspiel gegen den aufstrebenden Ben Shelton) und Rome bereits zwei ATP-Challenger gewinnen können, liegt in der Weltrangliste auf Position 178. In Runde eins geht es in New York nun gegen Nikoloz Basilashvili.

Li Na 2013 im Halbfinale

Wenige Minuten später zog Zhang Zhizhen nach. Und der machte es nicht ganz so spannend, warf mit dem 6:2 und 6:4 gegen Zizou Bergs ebenfalls einen Franzosen aus dem Qualifikations-Turnier.

Zhang ist bereits 25 Jahre alt, hat in diesem Sommer den Challenger im italienischen Cordenons gewonnen, stand zuletzt in Grodzisk Mazowiecki und davor auch in Triest im Endspiel. Erstrundengegner in New York wir der Niederländer Tim van Rijthoven sein.

In Sachen erfolgreiche Auftritte bei den US Open hat aus chinesischer Sicht natürlich Li Na die Messlatte gesetzt: Die zweimalige Major-Gewinnerin (2011 bei den French Open und 2014 mit ihrem letzten Turniersieg überhaupt bei den Australian Open) konnte 2013 in New York City das Halbfinale erreichen. Dafür müssen Wu Yibing und Zhang Zhizhen wohl noch länger arbeiten.

