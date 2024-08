US Open: Zverev gegen Ruusuvuori – Struff gegen Djere

Lösbare, aber keine richtig einfachen Aufgaben – so könnte man die Auslosung für die deutschen Top-Herren Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff bei den US Open in New York beschreiben. Jannk Sinner bekommt es zum Auftakt mit einem Lokalmatadoren zu tun.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 19:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Alexander Zverev hat bei den US-Open (26. August bis 8. September) eine lösbare Erstrunden-Aufgabe erwischt. Der 27 Jahre alte French-Open-Finalist trifft zum Auftakt auf den Finnen Emil Ruusuvuori (25). Die Nummer 83 der Welt ist bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Zverev, Finalist von 2020, kann sich als Weltranglistenvierter über einen machbaren Turnierweg freuen. In der zweiten Runde wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Alexandre Müller (Frankreich) und Adam Walton (Australien). In der dritten Runde könnte es gegen Francisco Cerundolo (Argentinien/Nr. 29) zum ersten Match mit einem gesetzten Spieler kommen.

Sinner trifft auf Mackenzie McDonald

French-Open-Sieger Carlos Alcaraz startet seine Mission Titelverteidigung wie auch Olympiasieger Novak Djokovic gegen einen noch nicht ermittelten Qualifikanten. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner, zuletzt aufgrund von Doping-Vorwürfen im Fokus, beginnt das Turnier gegen Mackenzie McDonald (USA).

Jan-Lennard Struff bekommt es in der ersten Runde mit dem Serben Laslo Djere zu tun, ehe ein mögliches Duell mit Djokovic wartet. Dominik Koepfer trifft zunächst auf Alexander Schewtschenko (Kasachstan), Daniel Altmaier spielt gegen Mariano Navone (Argentinien).

Die US-Open-Auslosung der Herren.