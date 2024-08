US Open: Zverev, Thiem, Djokovic schon am Montag im Einsatz

Aus deutschsprachiger Sicht gehen die US Open 2024 schon am ersten Tag mit Highlights los. Denn neben Alexander Zverev und Dominic Thiem werden auch Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner im Einsatz sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 10:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in New York immer noch in Olympia-Stimmung

Wer bekommt die ganz große Bühne am Eröffnungstag der US Open 2024? Anders gefragt: Wer darf die Night Session im Arthur Ashe Stadium zur US-amerikanischen Prime Time bestreiten? Fest steht bislang nur: Bei den Männern kommt die untere Hälfte des Tableaus zum Zug.

Und da wäre Olympiasieger Novak Djokovic naturgemäß der erste Kandidat, um am Montag vor der größtmöglichen Kulisse und bei angenehmen Temperaturen seine Jagd auf den 25. Major-Titel zu beginnen. Allerdings: Djokovic´ Gegner, Radu Anbot, ermannet doch einer gewissen Prominenz.

Dasselbe lässt sich über den zuletzt verletzungsgeplagten Emil Ruusuvuori sagen. Der Finne ist der erste Gegner von Alexander Zverev. Das schreit nicht gerade nach Ashe.

Thiem gegen Shelton zur Prime Time?

Die Partie zwischen einem der größten US-amerikanischen Hoffnungsträger (und Vorjahres-Halbfinalisten) und einem ehemaligen Champion dagegen? Bring it on! Ben Shelton gegen Dominic Thiem, das hätte abends ganz besonderen Charme. Auch auf dem Louis Armstrong, wo sich die beiden vor Jahresfrist getroffen haben. Noch mehr aber im größten Stadion.

Das war es aber auch schon mit den ganz großen Krachern aus Sicht der übertragenden TV-Stationen. Mit der deutschsprachigen Brille betrachtet muss natürlich auch auf Jan-Lennard Struff geachtet werden, der sich gegen Lasso Djere ein Zweitrunden-Treffen mit Novak Djokovic erspielen kann.

Mit Sebastian Ofner steigt auch der zweite Österreicher schon am Montag ein, der Steirer trifft auf Francisco Cerundolo. Und auch Dominic Stricker ist der deutschen Zunge mächtig. Der Schweizer startet gegen Francisco Comesama. Mit den besten Erinnerungen an dieses Turnier: Denn vor Jahresfrist hat Stricker bei den US Open Stefanos Tsitsipas verabschiedet.

Hier das Einzel-Tableau der US Open