UTS Frankfurt: Thiem und Struff unterliegen zum Auftakt

Im letzten Event vor seinem abschließenden Antreten bei den Erste Bank Open in Wien musste sich Dominic Thiem zum Auftakt beim UTS Frankfurt dem Australier Thanasi Kokkinakis glatt mit 0:3 geschlagen geben. Denkbar knapp unterlag Lokalmatador Jan-Lennard Struff dem US-Amerikaner Ben Shelton im Sudden Death mit 2:3.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 19:14 Uhr

© Getty Images Trotz seiner Auftakt-Niederlage hat Dominic Thiem beim UTS in Frankfurt noch alle Chancen.

In seinem Auftakt-Match beim von Patrick Mouratoglou veranstalteten Show-Event in Frankfurt traf der Lichtenwörther Dominic Thiem auf Thanasi Kokkonakis. Der Australier überzeugte von Beginn an mit seiner druckvollen Vorhand, während der ehemalige US-Open-Champion sein Heil überwiegend mit der Rückhand suchte.

Im ersten Viertel „verzockte“ sich der 31-jährige Thiem bei der Auswahl des Dreifach-Jokers, den sein Gegner zielführend zum Gewinn des ersten Abschnitts mit 13:9 einsetzen konnte. Auch im zweiten Viertel gelang es dem 28-jährigen Kokkinakis, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten und schnappte sich dieses mit 14:11.

Im dritten Abschnitt konnten beide Spieler ihren Joker zur Verdreifachung nicht nutzen, dennoch hatte „Kokki“ auch dort die Nase mit 13:10 vorn und beendete damit die Partie nach einem etwas glücklichen Netzball mit einem Vorhand-Winner zum finalen 3:0-Endstand.

Am Samstag wird der „Dominator“, der von seinem Bruder Moritz als Coach betreut wird, seine restlichen beiden Gruppenspiele gegen den Kanadier Denis Shapovalov (ab 14:30 Uhr) und Ugo Humbert aus Frankreich (ab 21 Uhr) bestreiten.

Shelton ringt Struff nieder

Der deutsche Lokalmatador Jan-Lennard Struff bekam es in seiner Auftakt-Begegnung mit Ben Shelton zu tun. Beide Spieler überzeugten von Beginn an mit starken Aufschlägen, dennoch konnte sich der 34-jährige Struff im ersten Viertel denkbar knapp mit 16:15 durchsetzen. Im weiteren Verlauf kam der US-Amerikaner mit seiner aggressiven Vorhand immer öfter zum Zug und sicherte sich die nächsten beiden Abschnitte mit 14:12 und 17:13.

Dennoch kämpfte sich der Warsteiner Struff alias „The Thunder“ unter frenetischer Anfeuerung des Heimpublikums wieder zurück und erzwang mit einem deutlichen 20:11 im vierten Viertel den Sudden Death. Dennoch reichte es für den deutschen Davis-Cup-Spieler nicht zum finalen Erfolg, da sich „The Mountain“ Shelton mit einem spektakulären Smash den Sudden Death sichern konnte.

Struff sieht sich morgen in seinen beiden letzten Gruppenspielen dem Franzosen Gael Monfils und Lorenzo Musetti aus Italien gegenüber. Die Halbfinals mit den jeweiligen Gruppensiegern und den Gruppenzweiten überkreuz und das Endspiel finden dann am Sonntag statt.

