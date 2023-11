UTS-Grand-Final London: Rune und Draper erhalten Wildcards

Vor dem letzten Vorrunden-Turnier in Seoul wurden die beiden Wildcards für das Final-Event des „Ultimate Tennis Showdowns“ in London an Holger Rune und Jack Draper vergeben. Zudem springt Casper Ruud als Ersatzmann ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 11:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach seinem ersten Einsatz als Teenager startet Holger Rune diesmal als Top-10-Spieler beim UTS-Event.

Das Teilnehmer-Feld des UTS-Grand-Final vom 15. bis 17. Dezember nimmt immer mehr Gestalt an. Bevor die letzten Tickets beim letzten Vorrunden-Event im südkoreanischen Seoul (30.11. bis 03.12.2023) vergeben werden, wurden die beiden Wildcard-Starter für das Final-Event im ExCel, einem Kongresszentrum im Großraum London, bekannt gegeben.

Freuen dürfen sich die einheimischen Zuschauer auf Lokalmatador Jack Draper. Der 21-jährige Linkshänder ist bei seinem Comeback nach längerer Verletzungspause auf dem Weg zu alter Form und steht nach seinem Halbfinal-Sieg gegen den Warsteiner Jan-Lennard Struff beim 250er-Turnier in Sofia erstmals in einem ATP-Endspiel.

Mit den Nordeuropäern Holger Rune und Casper Ruud bekommen die britischen Zuschauer zwei Top 10-Spieler geboten. Der 20-jährige Däne startete 2020 im Alter von 17 Jahren bereits bei der ersten Auflage des Events in der Akademie des Serien-Gründers Patrick Mouratoglou als damalige Nr. 827 der Welt. Der 24-jährige Ruud springt für den Chinesen Wu Yibing ein, der seine Direktqualifikation mit seinem Sieg beim ersten Vorrundenturnier in Los Angeles aufgrund einer Fußverletzung nicht wahrnehmen kann.

Neben dem Frankfurt-Sieger Andrey Rublev steht auch bereits das Antreten des Franzosen Gael Monfils fest, der aufgrund der Punktewertung aller Turniere nicht mehr zu verdrängen ist. Die restlichen drei Tickets gehen an den Sieger des Events in Seoul sowie die danach feststehenden zwei Spieler, die sich in der Gesamtwertung für das Finale qualifiziert haben. In der südkoreanischen Hauptstadt ist auch der Deutsche Davis-Cup-Spieler Struff am Start, der bei der Veranstaltung in Frankfurt sein Comeback nach langwieriger Hüftverletzung gegeben hatte.