UTS London: Nur Andrey Rublev startet mit zwei Siegen

Beim Ultimate Tennis Showdown in London ist Andrey Reublev gut aus den Startlöchern gekommen. Der Russe gewann beide Matches am Freitag.

Kurz, knackig, abwechslungsreich - das ist der Gedanke des Ultimate Tennis Showdowns, der aktuell in London seine letzte Schleife 2023 dreht. Und Andrey Rublev, der bei der bis dato letzten Ausfage des von Patrick Mouratoglou erdachten Formats in Frankfurt reüssieren konnte, legte auch in der britischen Hauptstadt stark los. Rublev gewann in der Gruppe A zunächst gegen Diego Schwartzman mit 3:2-Sätzen, danach gegen Casper Ruud mit 3:1. Damit ist Rublev der einzige Spieler, der schon zwei Siege auf seinem Konto hat.

Aber auch Ruud und Schwartzman konnten am ersten von drei Tagen schon anschreiben - beide auf Kosten von Benoit Paire.

In der Gruppe B absolvierten die Spieler jeweils nur ein Match. Lokalmatador Jack Draper setzte sich dabei gegen Holger Rune erstaunlich glatt in drei Sätzen durch (16:8, 16:7, 18:11), Gael Monfils schlug Alexander Bublik mit 3:1-Sätzen.

Gespielt wird beim Ultimate Tennis Showdown auf Zeit. Ein Satz dauert acht Minuten lang - wer nach dieser Zeit mehr Punkte hat, gewinnt den Durchgang. Dazu kommt, dass die Pause zwischen den einzelnen Ballwechseln nur 15 Sekunden beträgt. Und die Spieler nur einen Aufschlag zu ihrer Disposition haben.