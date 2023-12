UTS London: Rublev, Ruud, Draper und Rune im Halbfinale

Andrey Rublev, Casper Ruud, Jack Draper und Holger Rune stehen beim Ultimate Tennis Showdown in London im Halbfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 23:13 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist in London weiterhin ungeschlagen

Andrey Rublev ist beim Ultimate Tennis Showdown in London ungeschlagen ins Halbfinale eingezogen. Der 26-Jährige, der bereits zuletzt in Frankfurt triumphiert hatte, setzte sich am Samstag gegen Benoit Paire mit 3:0 durch. Der Franzose blieb in der britischen Hauptstadt somit ohne Sieg.

Platz zwei in Gruppe A ging an Casper Ruud, der sich im direkten Duell gegen Diego Schwartzman mit 3:1 (16:10, 7:16, 13:12 und 17:8) behauptete.

In Gruppe B durften Jack Draper und Holger Rune über den Aufstieg ins Halbfinale jubeln. Draper profitierte zunächst von einer Aufgabe seines Kontrahenten Gael Monfils und schloss die Gruppenphase anschließend mit einem 3:1-Sieg über Alexander Bublik ab. Rune, der Draper am Freitag noch glatt unterlegen war, qualifizierte sich dank Erfolgen gegen Bublik und Monfils doch noch für das Semifinale.

Am Sonntag treffen im Halbfinale somit Rublev und Rune bzw. Draper und Ruud aufeinander. Die beiden Sieger bestreiten anschließend das Endspiel.

