UTS London: Struff verpasst Halbfinale mit Niederlage gegen Rune

Im direkten Duell gegen den Dänen Holger Rune musste sich der Warsteiner Jan-Lennard Struff glatt mit 0:3 geschlagen geben und verpasste damit in London beim diesjährigen Final-Turnier der UTS-Serie den Einzug in das Final 4.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.12.2024, 07:52 Uhr

© Getty Images Mit einer deutlichen Niederlage gegen Holger Rune musste sich Jan-Lennard-Struff vom Finalturnier des UTS in London verabschieden.

Die Ausgangslage vor dem letzten Match in der Gruppe B war eindeutig geklärt. Nachdem Alex „The Demon“ de Minaur alle seine drei Begegnungen für sich entscheiden konnte, stand der Australier bereits vorzeitig als Gruppenerster fest. Somit spielten Jan-Lennard „The Thunder“ Struff und Holger „The Viking“ Rune nach jeweiligen Siegen gegen Alexander „The Bublik Enemy“ Bublik im direkten Duell um Gruppenplatz 2 und somit um den Einzug in das Final 4.

Trotz nur eines Aufschlags ging der 34-jährige Struff bei eigenem Service großes Risiko und hielt das erste Viertel gegen den Dänen mit seinem aggressiven Spiel auf Augenhöhe. Als ihm jedoch beim dreifach zählenden Bonuspunkt ein Aufschlagfehler unterlief und seine eigene Chance anschließend ausließ, musste er Durchgang eins mit 10:15 abgeben.

Mit dem Momentum im Rücken brillierte der 21-jährige Rune auch im zweiten Abschnitt mit starken Returns und begeisterte vor allem mit einem Lob aus dem Rückwärtslauf, während sich beim deutschen Davis-Cup-Spieler die Fehlerquote weiter erhöhte. Nach klarer Führung brachte der zweifache Champion des ATP-Turniers in München das Viertel mit 15:12 ins Ziel.

Auch im dritten Abschnitt spielte Rune von vorne weg und sorgte mit seinem genutzten Bonuspunkt für die Vorentscheidung. Mit einem Aufschlag-Winner fixierte der ehemalige Masters-Champion von Paris das 16:11 zum finalen Dreisatz-Erfolg.

Humbert und Monfils ziehen neben De Minaur und Rune ins Halbfinale ein

Ebenfalls Hochspannung bis zur letzten Partie war in der Gruppe A angesagt. Nachdem Gael „La Monf“ Monfils mit Siegen über Andrey „Rublo“ Rublev und Thanasi „Kokki“ Kokkinakis als erster Spieler den Sprung ins Halbfinale schaffte, war Rublev in der Begegnung gegen Kokkinakis unter Zugzwang, um sich gegenüber Ugo „The Commander“ Humbert für das Final 4 zu qualifizieren. Als sich der Russe jedoch dem Australier nach Sudden Death mit 2:3 geschlagen geben musste, rückte Humbert mit seinen zwei Siegen aufgrund des besseren Satzverhältnisses auf Platz 1 in der Gruppe A, gefolgt von seinem französischen Landsmann Monfils.

Im Halbfinale in der Londoner Copper Box Arena stehen sich am Sonntag Alex de Minaur und Gael Monfils, sowie Ugo Humbert und Holger Rune gegenüber.