UTS New York: Kyrgios fegt beim Comeback Ruud vom Court

Nach langer Verletzungspause begeisterte Nick Kyrgios beim UTS-Event in New York mit seinem Comeback und besiegte Casper Ruud ohne Satzverlust. Ebenfalls den Einzug ins Halbfinale schafften Alex de Minaur, Alexander Bublik und Gael Monfils.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 08:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nick Kyrgios lieferte beim UTS-Event in New York ein begeisterndes Comeback ab.

Historie trifft Innovation - so könnte man den aktuellen UTS-Event in New York beschreiben, der in seinem neuen Format auf der altehrwürdigen Anlage in Forest Hills ausgetragen wird, wo bis 1978 die US Open stattfanden. Während die vergangenen Auflagen des neuartigen Show-Events von Patrick Mouratoglou im Gruppenmodus ausgetragen wurden, greift diesmal der im Tennis weitverbreitete KO-Modus.

Kyrgios überragt

Mit höchster Spannung wurde das Comeback von Nick Kyrgios erwartet, der in seinem Viertelfinale als „King Kyrgios“ auf den an Nr. 2 geführten „Ice Man“ Casper Ruud aus Norwegen traf. Aufgrund einer Knieverletzung, gefolgt von einer Handgelenksverletzung, konnte der Australier im vergangenen Jahr nur ein Match auf der Tour bestreiten und auch in der aktuellen Spielzeit noch nicht eingreifen.

Jedoch hatte es den Anschein, als wäre Kyrgios nie weg gewesen. Von Beginn an dominierte der 29-jährige in seiner bekannten Manier mit spektakulärem Tennis und siegte in der im Zeitformat ausgetragenen Begegnung ohne Satzverlust mit 17:8, 21:9 und 15:11. Im Anschluss kommentierte der glückliche Sieger: „Ich hatte nicht erwartet, dass ich heute so gut spielen würde, wie ich es getan habe. Hier rauszugehen und bereits auf diesem Level agieren zu können ist einfach nur der Wahnsinn.“

Auch Rublev und Tsitsipas unterliegen als „Seeds“

Mit „Rublo“ Andrey Rublev und „El Greco“ Stefanos Tsitsipas verpassten zwei weitere gesetzte Spieler den Sprung ins Halbfinale. Während sich der an Position 3 geführte Rublev dem Franzosen La Monf“ Gael Monfils glatt mit 12:19, 10:15, 14:18 geschlagen geben musste, verlor der an Nr. 4 gesetzte Grieche in der spannendsten Partie des Tages gegen „The Bublik Enemy“ Alexander Bublik aus Kasachstan im entscheidenden Shoot-Out mit 12:20, 17:11, 17:18, 21:10, 3:5.

De Minaur souverän

Als einziger Spieler seiner Favoritenrolle gerecht wurde der topgesetzte Alex de Minaur, der 2020 bereits ein UTS-Event in Antwerpen für sich entscheiden konnte. Gegen „Shapo“ Denis Shapovalov aus Kanada zeigte sich der Australier in den entscheidenden Phasen immer von seiner besten Seite und siegte ohne Satzverlust mit 17:16, 19:13, 19:13.

Platzierungsspiele und Final Four

Fortgesetzt wird das UTS-Event in New York erst mit den Platzierungsspielen, in denen sich die Verlierer aus den Viertelfinals noch einmal dem Publikum präsentieren werden. Im Anschluss geht es mit den Halbfinals Kyrgios-Monfils und De Minaur-Bublik weiter, gefolgt vom großen Finale.

Hier die Ergebnisse des UTS-Events in New York