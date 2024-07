Tsitsipas macht Teilnehmerfeld bei dem UTS-Event in New York perfekt

Bei der internationalen Tennisliga, dem Ultimativen Tennis Showdown (UTS), steht das Teilnehmerfeld. Neben drei Top-Ten Spielern, will auch Nick Kyrgios bei dem Event sein Comeback geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 20:55 Uhr

Kurz vor dem Beginn der US-Open am 26.08 findet am 22.08 und 23.08 der Ultimate Tennis Showdown im legendären Forest Hills in New York statt. Mit der Zusage von Stefanos Tsitsipas ist das Hauptfeld, bestehend aus acht Spielern, drei davon unter den Top-Ten, fix. UTS-Oslo-Champion Andrey Rublev trifft auf Gael Monfils, Tsitsipas bekommt es mit Alexander Bublik zu tun, während der topgesetzte Alex de Minaur auf Denis Shapovalov treffen wird.

Für Nick Kyrgios könnte es der erste Auftritt zurück auf der Tennisbühne sein, der zuerst mit einer Knie- und im letzten Sommer mit einer Handgelenksverletzung zu kämpfen hatte. Der polarisierende Australier trifft in der ersten Runde auf den Norweger Casper Ruud.

Die UTS weicht in New York zum ersten Mal von ihrem üblichen Rundenturnierformat ab und organisiert das Event als K.O.-System. Die Halbfinal-, Final- und Platzierungsspiele werden dann am nächsten Tag, am Freitag, dem 23. August, ausgetragen. New York ist die zweite Veranstaltung im UTS-Kalender 2024, nach Oslo im Februar. Frankfurt folgt dann im Oktober. Das große UTS-Finale wird im Dezember in London ausgetragen.