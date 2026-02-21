Venus Williams erhält Wildcards für Indian Wells

Wie die Veranstalter des WTA-Turniers in Indian Wells via Social Media bekanntgaben, wird die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams beim 1000er-Event in Kalifornien per Wildcard sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Leylah Fernandez an den Start gehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.02.2026, 06:40 Uhr

© Getty Images Per Wildcard wird Venus Williams (r.) in Indian Wells sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Leylah Fernandez (l.) antreten.

Auch nach mehr als 30 Jahren auf der Profi-Tour greift Venus Williams immer noch bei den größten Turnieren der Welt ein. Wie die Veranstalter des WTA-1000er-Events im kalifornischen Indian Wells bekanntgaben, erhält die 45-jährige US-Amerikanerin sowohl für das Einzel, als auch für das Doppel eine Wildcard zum Start im jeweiligen Hauptfeld.

Im Doppel wird die siebenfache Major-Championesse mit der Kanadierin Leylah Fernandez an den Start gehen, mit der sie zusammen bei den vergangenen US Open bis ins Viertelfinale vordringen konnte.

Voller Vorfreude kommentierte die ehemalige Weltranglistenerste: “Ich freue mich riesig, wieder nach Indian Wells zu fahren und kann es kaum erwarten, in meiner Heimat Kalifornien zu spielen. Dieses Turnier ist immer ein ganz besonderes Erlebnis und es gibt nichts schöneres, als vor diesen unglaublichen Fans anzutreten. Ich habe hier über die Jahre so viele tolle Erfahrungen gesammelt und bin dem Turnier dankbar, dass ich wieder dabei sein darf und die Möglichkeit habe, sowohl im Einzel als auch im Doppel anzutreten.”

Für Williams, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 555 geführt ist, ist es der erste Start in der kalifornischen Wüste seit 2024. Auch wenn sich seit einigen Wochen aufgrund der erteilten Spielerlaubnis auch Gerüchte um die Rückkehr ihrer Schwester Serena auf die Tour verbreitet haben, dürfte ein Start der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin in Indian Wells doch noch deutlich zu früh kommen.