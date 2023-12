Venus Williams plant Rückkehr zum Sunshine-Double

Nach anhaltenden Problemen am rechten Knie, die Venus Williams nach den US Open zur Beendigung der Saison zwangen, plant die 43-jährige US-Amerikanerin zur neuen Saison ihre Rückkehr auf die Tour zu den US-Turnieren in Indian Wells und Miami.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 18:07 Uhr

© Getty Images Neben zahlreichen Aktivitäten abseits des Courts plant Venus Williams auch ihre Rückkehr auf die Tour.

Auf der Damen-Tour ist Venus Williams aufgrund mehrerer Blessuren und Verletzungen nur noch als Teilzeitkraft unterwegs. Dennoch weiß die siebenfache Grand-Slam-Siegerin als vielbeschäftigte Geschäftsfrau ihre Zeit zu nutzen. In einem auf Youtube veröffentlichten Video „Life Updates“ gibt die 43-jährige einen Überblick über ihre Tätigkeiten seit dem Comeback bei der diesjährigen Rasensaison.

Zufrieden zeigte sich Williams mit ihren Leistungen bei den Turnieren auf Rasen in `s-Hertogenbosch und Birmingham, ehe sie in der Erstrundenpartie in Wimbledon gegen Elena Svitolina im dritten Game ausrutschte und sich mit bandagiertem, rechtem Knie geschlagen geben musste. Nach langwieriger Behandlung der Verletzung wagte sie im Hinblick auf die US Open das Comeback für den Nordamerika-Swing, konnte dort aber bei den Turnieren in Montreal, Cincinnti und New York ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Aufgrund der anhaltenden Probleme am Knie beendete sie die Saison vorzeitig und beschrieb im Video die Schwierigkeiten im Umgang mit der Verletzung.

Als besondere Erfahrung beschrieb die ehemalige Weltranglistenerste die Eröffnung eines Freizeitparks mit Tennis-Courts in den Bronx, die sie zusammen mit ihrem Ausrüster bewerkstelligte. Ihre Leidenschaft für Mode zeigte sie bei diversen Veranstaltungen, bei denen sie im Rahmen der Fashion Week in Paris zugegen war. Für eine Wohltätigkeits-Veranstaltung flog sie nach Puerto Rico, wo sie einen Schaukampf gegen die Nationalheldin Monica Puig bestritt, die 2016 bei den olympischen Spielen in Rio mit dem Finalsieg über Angelique Kerber die Goldmedaille holen konnte.

Im letzten Teil des Clips beschrieb die Olympiasiegerin von Sydney 2000 ihre Ziele für die kommenden Monate. Aus sportlicher Sicht plant sie zur neuen Saison im März die Rückkehr zu den US-Hartplatz-Turnieren im kalifornischen Indian Wells und in Miami/Florida.