WTA Madrid: Elena Rybakina auf Sand weiterhin unwiderstehlich

Auch beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid bleibt Elena Rybakina weiter auf der Erfolgsspur. Sie steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Mayar Sherif im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 15:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina steht im Achtelfinale der Madrid Open

374 Tage ohne Niederlage auf Sand. Okay, zugegeben, die Statistik ist nicht allzu repräsentativ, denn Elena Rybakina konnte ja im Vorjahr krankheitsbedingt nicht zu ihrer Drittrunden-Partie bei den French Open antreten, ein wichtiges Element für solch eine uneingeschränkte Bestleistung fehlt also. Dennoch ist und bleibt die für Kasachstan startende Russin auf dem lehmigen Untergrund eine der besten Spielerinnen der aktuellen Generation. Und das beweist sie auch beim eben stattfindenden WTA-Tour-1000-Event in Madrid.

Nach ihrem Turniererfolg beim Hallen-Sandplatz-Turnier in Stuttgart steht Rybakina bereits im Achtelfinale des hochdotierten Turniers in der spanischen Hauptstadt. Am Sonntag ließ sie ihrer Kontrahentin aus Ägypten, Mayar Sherif, keine wirkliche Chance und siegte mit 6:1, 6:4. Nächste Kontrahentin um einen Platz im Viertelfinale wird die junge Tschechin Sara Bejlek sein, die sich zuvor durch die Qualifikation gekämpft hatte und im Hauptwettbewerb die Russinnen Anna Blinkova und Anna Kalinskaya, sowie die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger bezwingen konnte.

Ebenfalls im Achtelfinale steht eine weitere Starterin für Kasachstan: Yulia Putintseva besiegte die US-Amerikanerin Caroline Dolehide deutlich mit 6:2, 6:2. Als nächste Kontrahentin wartet jedenfalls eine Russin - Anastasia Pavlyuchenkova und Daria Kasatkina spielen noch ihre Drittrunden-Begegnung aus.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid.